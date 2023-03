F1 | Sainz crudo: "Dateci tempo, bisogna cambiare concetto"

Carica lettore audio

Parlando alla vigilia del Gran Premio d’Australia, Carlos Sainz ha descritto una Ferrari consapevole dei punti deboli del progetto SF-23. L’analisi delle prime due gare stagionali ha portato ad identificare le carenze, un primo passaggio necessario per poter passare la palla alle potenziali soluzioni.

Sainz non fa sconti nell’analizzare il suo momento personale e quello della Scuderia, riconoscendo che il concetto della monoposto del 2022 ha confermato i suoi limiti dodici mesi dopo, quando la concorrenza ha dimostrato di poter (al contrario della Ferrari) fare dei passi avanti.

Per Carlos la Red Bull oggi è una monoposto migliore in ogni settore, carico, velocità di punta, gestione gomme e via dicendo, a conferma che serve qualcosa in più di uno sviluppo tradizionale, ovvero un drastico cambio di direzione. Sainz crede sia possibile, ha fiducia nella squadra e chiede che a fare fronte compatto, in un momento tutt’altro che semplice, siano anche i tifosi.

Carlos Sainz fa jogging a Melbourne Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Come giudichi l’umore all’interno della squadra rispetto all’avvio di stagione del 2021 e 2022?

“Non voglio mentire, è uno dei momenti più difficili. A partire dal 2021, quando sono arrivato in squadra, siamo sempre cresciuti, passando nel primo anno dal sesto posto al terzo posto (nel mondiale Costruttori) e confermando un enorme passo avanti nel 2022 con l’avvio del nuovo regolamento tecnico".

"Quest’anno ci aspettavamo di trovarci in una posizione simile alla scorsa stagione, ma sfortunatamente c'è una squadra, chiamata Red Bull, che ha ucciso gli avversari portando in pista una monoposto nettamente superiore a tutti gli altri. Noi siamo lì con la Mercedes e non siamo troppo lontani dall'Aston Martin, però c'è una squadra che ha messo tutti dietro. Ma almeno sappiamo dove abbiamo sbagliato, è chiaro quali sono i punti deboli della nostra macchina e quali i punti di forza della Red Bull. E ora tutta la squadra sta spingendo nella stessa direzione, cercando di ridurre quel deficit”.

Lo scorso anno ad inizio stagione hai faticato un po' a trovare il feeling con la monoposto. Da questo punto di vista come va con la SF-23?

“Posso dire che mi manca comunque il 2022, perché almeno sapevo di avere a disposizione una monoposto in grado di vincere gare e conquistare pole position. Quest'anno il feeling con la macchina è leggermente migliore, soprattutto in gara, non sto lottando con nulla di particolare dal punto di vista della guida, ma non ho ancora messo insieme nessun buon giro di qualifica. In gara credo di aver fatto quello che può fare la macchina in questo momento, il che non è molto, al momento siamo molto limitati. Non possiamo lottare troppo con gli avversari perché la monoposto diventa difficile da gestire nell'aria sporca, in quelle condizioni mangiamo le gomme, e questo significa che in gara siamo un po' bloccati”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Dalle parole di Fred (Vasseur) sembra emergere che al momento per voi sia importante trovare un setup di compromesso tra qualifiche e gara. Cosa vuol dire questo per un pilota e che tipo di lavoro è richiesto?

“Analizzando le prime due gare, non abbiamo trovato un buon compromesso tra qualifiche e gara. Siamo abbastanza vicini al vertice in qualifica, ma molto distanti in gara. Credo che possiamo fare un lavoro migliore in vista di domenica, compatibilmente con la monoposto che abbiamo a disposizione in questo momento. Fino a quando non arriverà un aggiornamento significativo, il lavoro sarà principalmente orientato su questo compromesso, che alla fine è un po' quello che ha fatto la Mercedes lo scorso anno. Quando arriveranno gli aggiornamenti la speranza è ovviamente quella di migliorare la performance e provare a colmare il divario”.

Una delle caratteristiche della SF-23 è una migliore velocità di punta che, però, è andata a scapito del carico aerodinamico complessivo della monoposto. Quanto si avverte alla guida questo cambio di filosofia rispetto alla vettura dello scorso anno?

“Dalla nostra analisi delle prime gare è emerso che non ci sono problemi fondamentali con la macchina, ma il problema è che ha una finestra di funzionamento molto stretta. Questo la rende imprevedibile in gara, dove, come ho detto, mangia parecchio le gomme. È un aspetto predominante, e lo sappiamo tutti, in pista e a Maranello. Se spingiamo tutti nella stessa direzione, sono convinto che questa squadra possa ribaltare la situazione, non in tempi brevissimi ma in un medio lasso di tempo”.

Guardando avanti, credi che ci possano essere piste sulle quali la vostra monoposto potrà puntare a qualcosa di più rispetto a quanto visto finora?

“Nelle ultime stagioni siamo sempre andati bene a Monaco, ma al momento la Red Bull è superiore a tutti. È superiore in qualifica, in gara, nella velocità in rettilineo, sono superiori nelle curve a velocità medio/bassa, sono superiori nella gestione delle gomme, superiori sui cordoli e sui dossi, e questo dimostra che abbiamo chiaramente che abbiamo bisogno di cambiare qualcosa".

"Penso che la performance molto buona che abbiamo avuto all'inizio della scorsa stagione ci abbia convinto a spingere su questo concetto di monoposto, ma credo che ora sia visibile che la Red Bull ha un chiaro vantaggio in molte aree e che dobbiamo iniziare a cercare altro”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Tornando alla finestra di funzionamento molto ridotta, è stato un aspetto emerso subito in Bahrain o si è evidenziato maggiormente a Jeddah?

“Con le novità regolamentari del 2023 abbiamo pensato che la monoposto sarebbe stata un po' più lenta, pensavamo che fosse normale con meno carico aerodinamico. Siamo arrivati al primo test e abbiamo subito visto che gli avversari non hanno risentito del cambio di regolamento, erano molto più veloci rispetto allo scorso anno e questo ci ha fatto chiedere se avessimo qualcosa che non andava bene. Ora sappiamo dov'è la nostra debolezza, siamo coscienti del perché la nostra monoposto non è dove vorremmo che fosse, lo vediamo sui dati”.

Sei stato colpito da chi, soprattutto in Italia, ha descritto una crisi della squadra? Che reazione hai avuto nel leggere queste analisi?

“Tutti i tifosi ed i media italiani sperano di vedere la Ferrari dove deve essere. Quello che devono capire è che nessuno è più arrabbiato o scontento della situazione attuale dei membri della squadra. Dai piloti ad ogni singolo tecnico che opera in pista o a Maranello, posso dire che nessuno è contento della situazione attuale, siamo i primi a voler cambiare le cose e stiamo spingendo al massimo per questo".

"Siamo orgogliosi di essere la Ferrari, vogliamo portare la Ferrari a competere per i massimi obiettivi, e a volte i commenti sono più una distrazione che ci abbatte piuttosto che incoraggiarci. Non è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento, ma ripeto, siamo i primi a non essere felici del momento attuale e i primi a spingere al massimo per venirne fuori”.