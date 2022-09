F1 | Sainz: "Critiche per le strategie? Succede solo in Ferrari"

Carica lettore audio

Uno dei principali talloni d'Achille della Ferrari nella prima metà di stagione 2022 è legato agli errori di strategia fatti a più riprese che hanno spesso portato a perdere risultati che le avrebbero consentito di essere certamente più vicina almeno nel Mondiale Costruttori alla Red Bull.

In diverse occasioni Mattia Binotto ha sottolineato come tante scelte fatte - anche tra quelle più criticate - a suo avviso si siano rivelate invece azzeccate ai fini del risultato. Le critiche dell'opinione pubblica e dei tifosi, invece, non si sono affievolite nemmeno con il passare della pausa estiva.

La debacle di Spa-Francorchamps, dove le Rosse hanno mostrato di non avere affatto il passo per lottare con le Red Bull almeno sulle Ardenne, e l'errore ai box fatto con un Charles Leclerc coautore, hanno intensificato il malcontento di chi segue con passione le gesta del Cavallino Rampante in Formula 1.

Carlos Sainz Jr. alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è tornato su questo tema cercando di dare una propria opinione sull'accaduto. Questa è molto simile a quella già espressa da Binotto.

"E' molto difficile generalizare, dicendo che avremmo dovuto essere più coraggiosi nelle strategie, o più prudenti. Bisognerebbe prendere ogni episodio e analizzarli in modo indipendente. Sono abbastanza sicuro che, presi uno per uno, ogni risultato o conclusione possa essere differente".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Forse avremmo potuto essere più coraggiosi, oppure avremmo dovuto prendere decisioni più sicure. Per me si tratta di migliorare continuamente e di trovare sempre il modo di fare le scelte giuste al momento giusto".

"Nel corso dell'anno ci sono state molte occasioni in cui abbiamo fatto le scelte giuste e nessuno è venuto a dirci: 'Avete fatto la scelta giusta', oppure nessuno è venuto da noi per congratularsi per questo aspetto".

"Ma d'altra parte, quando ci sono state due o tre occasioni in cui col senno di poi sono risultate sbagliate, ci sono state critiche feroci".

In conclusione, Sainz ha ammesso che tutto ciò che viene fatto in Ferrari, errori compresi, sia amplificato. Quando si è trovato nella stessa situazione in altri team, le critiche piovute addosso all'epoca furono molto più blande delle attuali. E' anche vero, però, che la Ferrari ha una cassa di risonanza completamente diversa da quasi tutto il resto dei concorrenti che attualmente militano in Formula 1.

"Per me in Ferrari è tutto più difficile. Quando ero in McLaren, Toro Rosso e Renault, quando veniva fatto un grosso errore nessuno voleva sottolinearlo. Nessuno criticava e nessuno metteva in difficoltà come invece succede in Ferrari", ha concluso Sainz.