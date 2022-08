F1 | Sainz: "Contento della pole, non del distacco da Max"

Carica lettore audio

Carlos Sainz inizierà il Gran Premio del Belgio dalla pole position, ma una volta arrivato al parco chiuso il pilota della Ferrari ha dato la sensazione di essere più preoccupato che soddisfatto.

La partenza al palo, infatti, l'ha ereditata da Max Verstappen, che dovrà scontare una penalità per aver sostituito diversi elementi della power unit e arretrerà in coda al gruppo. E l'olandese della Red Bull gli aveva rifilato un gap di ben 632 millesimi. Un'eternità, soprattutto se si considera che il leader della classifica iridata ha completato un solo run in Q3 per preservare un set di gomme in ottica gara.

Per questo lo spagnolo del Cavallino non ha nascosto la sua preoccupazione per il distacco rimediato da Verstappen. Anche perché a dividere la prima fila con lui ci sarà l'altra RB18 di Sergio Perez, quindi arginarla in gara rischia di non essere semplice. E anche Max sembra avere buone chance di rimonta.

"E' stato un giro abbastanza buono. Sono contento di partire in pole, ma non così contento di vedere il distacco che ho preso da Max e il vantaggio che la Red Bull ha su di noi. Dobbiamo continuare ad analizzare le cose per capire perché siamo così lontani su questa pista. La pole però è una buona posizione, quindi cercheremo di vincere domani", ha detto Sainz nelle interviste di rito al termine delle qualifiche.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Erik Junius

La Ferrari ha anche tentato un gioco di scie, con Charles Leclerc che, dovendo a sua volta scontare una penalità come Verstappen, si è messo al servizio del compagno di squadra.

"Il mio primo tentativo della Q3 è stato più pulito, perché il giro di lancio del secondo è stato un po' un casino. Ho faticato a mettermi davanti per avere la scia, però il primo giro è stato sufficiente per ottenere la seconda posizione che sapevo che mi avrebbe dato la pole".

In ogni caso, la preoccupazione per il gap nei confronti della Red Bull sembra il sentimento dominante nell'umore del figlio d'arte, che però è convinto che sul passo gara in realtà la differenza non sia altrettanto grande.

"Però sono un po' sconcertato nel vedere il distacco su Max e sulla Red Bull. Mi domando cosa potrà succedere domani in gara, perché penso che sul passo gara siamo messi meglio rispetto alla qualifica, ma sicuramente dobbiamo trovare qualcosa".