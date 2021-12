F1 | Sainz: "Anche qui dovremo stare attenti ad Alpine"

La pista araba di Jeddah è un tracciato atipico come pochi nella storia della Formula 1. Da un certo punto di vista, potremmo catalogarla come "cittadino vecchio stampo", data la quasi assenza di vie di fuga e la presenza di curve cieche. Dall'altro, però, abbiamo una pista dove si è girato a 249 km/h di media, un qualcosa da far tremare le vene ai polsi.

E tutta l'emozione che scatena il tracciato saudita è ben visibile nelle parole e negli occhi di Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo porta la sua Ferrari SF21 in settima posizione nella seconda sessione di prove libere, pagando quasi sei decimi di ritardo nei confronti della Mercedes W12 di Lewis Hamilton. Carlos predica cautela in vista della gara, ammettendo però di essersi trovato a proprio agio sin da subito col tracciato.

"Questa è una pista diversa rispetto a qualunque altra su cui abbia mai guidato sino ad ora", commenta Carlos ai microfono di Sky. "L'adrenalina, il brivido e l'intensità che ti regala questo tracciato è qualcosa che non vivevo da tantissimo. È molto particolare, intensa, si sfiorano i muri passando ad altissime velocità".

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Devi cercare di guadagnare quel centimetro in più per avere vantaggio andando a sfiorare il muro senza prendere troppi rischi. Per fortuna siamo rimasti illesi tutti quanti dopo il primo giorno".

Sainz, in aggiunta, conferma di trovarsi a proprio agio a Jeddah, avendo subito trovato un buon passo. "Sento tanta fiducia, ho trovato il ritmo sin da subito. Dobbiamo analizzare i livelli di carburante e capire chi sarà davanti tra noi, Alpine, McLaren e AlphaTauri. Dal quinto posto in giù sarà battaglia serrata, come in Qatar".

E proprio i rivali della Rossa sembrano essere in forma, con un Pierre Gasly capace di cogliere il terzo posto dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre anche Fernando Alonso ed Esteban Ocon sono davanti alle due SF21. Ferrari, tuttavia, mette a referto una sessione in cui è riuscita ad avere la meglio di entrambe le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, tutti e due fuori dalla Top10.

