F1 | Safety Car: il confronto tecnico tra Mercedes ed Aston Martin

Per i fan, il contrasto più evidente tra le due Safety Car della Formula 1 è stato quello tra i colori, rosso per la Mercedes e verde per l'Aston Martin, ma è una storia diversa per i piloti del Circus.

Le prestazioni delle due vetture infatti sono state messe sotto i riflettori in occasione del Gran Premio d'Australia, quando i piloti hanno preso di mira la velocità dell'Aston Martin Vantage.

Uno dei più aggressivi è stato probabilmente il campione del mondo in carica Max Verstappen, che senza mezzi termini l'ha definita una "tartaruga", sottolineando quanto fosse difficile mantenere in temperatura gli pneumatici.

"C'è così poco grip e anche la Safety Car andava così lentamente, era come una tartaruga. Incredibile", ha detto Verstappen.

Questi commenti, sommati a quelli di altri colleghi come Charles Leclerc e George Russell, che suggeriscono che l'Aston Martin sia cinque secondi al giro più lenta della Mercedes, hanno provocato una rapida risposta da parte della FIA.

La Federazione Internazionale ha chiarito che le prestazioni delle diverse Safety Car non sia un qualcosa di cui preoccuparsi, visto che si tratta solo di uno strumento necessario a ridurre il pericolo per i commissari ed i piloti in caso di incidente.

Mentre la FIA è soddisfatta delle prestazioni dell'Aston Martin, è chiaro che le frustrazioni dei piloti non potranno essere spente così facilmente, soprattutto nelle gare in cui mantenere gli pneumatici in temperatura è un aspetto particolarmente critico.

Dunque, come si confrontano le Safety Car Aston Martin e Mercedes sul fronte tecnico?

The 2022 Mercedes-AMG GT Black Series safety car leading the back in Jeddah Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes-AMG GT Black Series

Per quest'anno, la Mercedes ha fatto un salto in avanti, introducendo nuove Safety Car e Medical Car, che sono le vetture più potenti che siano mai state utilizzate.

La Mercedes-AMG GT Black Series è una versione leggermente modificata di quella da pista. Le modifiche sono state fatte per motivi pratici, come quelle alle luci lampeggianti (integrate per questioni aerodinamiche e non montate con una barra sul tetto) ed alle telecamere.

Ma sul fronte tecnico, si tratta praticamente della versione da pista, alimentata da un V8 bi-turbo da 4 litri, che come l'aerodinamica, il peso ed il baricentro sono stati sviluppati per le competizioni e non per la strada.

Vanta una potenza di 730 cavalli, ma anche un'aerodinamica attiva che può cambiare il profilo sia dello splitter anteriore che dell'ala posteriore, per ridurre la resistenza sui rettilinei e fornire più carico nelle curve.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3"2, con una velocità massima di 325 km/h. I dati relativi alla downforce stimano 249 kg di carico a 200 km/h, che diventano 400 kg a 250 km/h.

Il pilota della Safety Car, Bernd Maylander, ne ha parlato in maniera entusiasta, ammettendosi incredulo per il passo avanti che è stato fatto dal 2021 al 2022.

"Sono semplicemente sbalordito da quanto sia vicina ad una vera macchina da corsa", ha detto. "E' davvero un passo avanti importante rispetto alla vettura dell'anno scorso, che era già ad un livello estremamente alto".

The Aston Martin V8 Vantage safety car in Melbourne Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin V8 Vantage

L'Aston Martin è una versione aggiornata tecnicamente della versione stradale della Vantage, quindi viene considerata come modello realizzato appositamente come Safety Car per la F1.

Il V8 turbo da 4 litri produce 528 cavalli, circa 25 in più rispetto alla versione stradale. Un propulsore che gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 3"5.

Con l'aggiunta di uno splitter anteriore, la Vantage crea 155,6 kg di downforce a 200 km/h, ovvero 60 kg in più rispetto alla vettura di serie alla stessa velocità.

La Safety Car presenta anche sospensioni, sterzo ed ammortizzatori aggiornati, oltre ad alcuni rinforzi volti a migliorare la rigidità strutturale dell'anteriore.

Inoltre, il pannello per le luci lampeggianti è montato in una posizione tradizionale, quindi sul tetto.

Safety Car: la comparazione tecnica

Comparazione tecnica Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin Vantage Motore V8 bi-turbo 4 litri V8 turbo 4 litri Potenza 730 cavalli 528 cavalli Coppia 800 Nm 685 Nm Accelerazione (0-100 km/h) 3"2 3"5 Top Speed 325 km/h 313 km/h Peso 1520 kg 1570 kg Downforce a 200 km/h 249 kg 155,6 kg

Le Medical Car

Anche le Medical Car di Mercedes ed Aston Martin non sono da meno.

La Mercedes GT G3 S 4MATIC+, alimentata da un V8 bi-turbo da 4 litri, produce una potenza di 470 KW (639 cavalli) ed accelera da zero a 100 km/h in 3"2. La sua velocità massima è di 315 km/h.

L'Aston Martin DBX ha una potenza di 542 cavalli, che la lancia da 0 a 100 km/h in 4"5. La velocità massima che riesce a toccare invece è di 291 km/h.

Aston Martin DBX Medical Car Photo by: Aston Martin

Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car Photo by: Daimler AG