F1 | Russell: "W14 ora più forte. Abbiamo capito certe cose"

Carica lettore audio

Mercedes pensava di iniziare il 2023 in maniera diametralmente differente rispetto al traumatico avvio di stagione passato, quando capì immediatamente di avere tra le mani, se non una monoposto sbagliata, sicuramente molto difficile da mettere a punto.

Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Eppure Mercedes ha continuato a credere sui propri princìpi già utilizzati la passata stagione. La tre giorni di test pre-stagionali ha messo subito in allarme il team di Brackley, incapace di trovare una strada ben definita per lo sviluppo della W14.

Non solo, perché gli avversari della passata stagione, dunque Red Bull e Ferrari, sembrano essere ancora davanti. A spegnere l'incendio è stato George Russell, il quale ha ammesso di aver incontrato subito difficoltà nei test della settimana scorsa, ma anche sottolineato come il team sia riuscito a inquadrare meglio la monoposto e di essere più pronti rispetto a 7 giorni fa.

"Abbiamo avuto tempo tra i test e la prima gara per analizzare e capire cosa ci è successo nei test. Ci sono state alcune cose sulla vettura che non ci aspettavamo, ma siamo riusciti a risolvere quelle cose abbastanza facilmente. La macchina stava solo lavorando in una finestra leggermente sbagliata".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"In questo fine settimana utilizzeremo un'ala posteriore diversa da quella usata nei test. Quella non era buona per questa pista e l'abbiamo utilizzata solo per questioni di correlazione tra simulatore e pista, quindi ci sono sicuramente segnali positivi".

Russell ha anche tenuto a sottolineare come, sebbene il team sia riuscito a capire la W14 in maniera più approfondita, Red Bull sarà comunque lontana e la grande favorita della prima parte di stagione.

"Sarò però onesto, non sono qui a dire che abbiamo trovato il gap che ci separava dalla Red Bull nel corso dei test. Diciamo che siamo in una posizione migliore rispetto a quella in cui mi trovavo la scorsa settimana".

Per George questa sarà la seconda stagione in Mercedes e da compagno di squadra di Lewis Hamilton. Il britannico ex Williams ha ammesso che, dopo aver già fatto vedere cose interessanti nel 2022 vincendo tra l'altro la prima gara della carriera in F1, proverà a migliorare il proprio passo gara.

"La macchina dello scorso anno era una monoposto chiaramente molto impegnativa da guidare. Sicuramente sono stato soddisfatto dalle mie prestazioni personali. In qualifica ho ottenuto risultati molto simili a quelli di Lewis".

"Il ritmo gara, invece, è qualcosa che posso migliorare. Probabilmente l'ho migliorato verso la fine dell'anno, rispetto a Lewis. Lui è un animale e continua a lottare, va avanti e non si arrende mai. Quindi so che tornerà a farlo anche quest'anno".