F1 | Russell: "W14 migliorata, ma ancora lontanta dal suo potenziale"

Non è stato il venerdì più semplice della stagione per Mercedes, che si è presentata in Bahrain per il primo appuntamento stagionale con alcune novità tecniche. Durante i test il team aveva scelto di girare con un'ala da alto carico per avere una migliore correlazione dati, ma era chiaro che servisse qualcosa di più scarico per migliorare le velocità di punta sugli allunghi e reggere il confronto con gli avversari.

Nuova ala posteriore che ha fatto il debutto nella prima sessione di prove libere, migliorando effettivamente le velocità sui rettilinei, più in linea con quelle degli avversari. Tuttavia, nella sessione del mattino George Russell si era lamentato di evidenti problemi di sottosterzo, che aveva reso complicato l'approccio al secondo settore, quello in cui la W14 ha mostrato i maggior punti deboli.

"È difficile dire dove siamo, voglio dire, devo esaminare tutto ed è ancora presto. Ma è chiaro che vorremmo essere più in alto nella classifica dei tempi, rispetto a quanto siamo", ha spiegato Russell al termine della prima giornata a Sakhir.

"I pochi team presenti davanti sembrano molto forti e ovviamente l'Aston Martin è la sorpresa più grande. È chiaro che hanno fatto un ottimo lavoro durante l'inverno. Ma, sì, dobbiamo esaminare i dati e vedere cosa abbiamo imparato dalla settimana scorsa a questa settimana, apportando alcune modifiche sostanziali per vedere se ha funzionato", ha aggiunto Russell, sottolineando anche il buon stato di forma dell'Aston Martin.

Nei pochi giorni a disposizione tra test e libere, in casa Mercedes si è lavorato duramente al simulatore per migliorare la vettura con un'approfondita disamina degli assetti ed, effettivamente, il britannico ha confermato di aver aver visto dei miglioramenti rispetto alla prima uscita della W14: "La macchina è migliorata un po'. Questo fine settimana abbiamo un'ala posteriore leggermente diversa, quindi dobbiamo assicurarci che funzioni come ci aspettiamo. Quindi probabilmente avremo maggiori risposte domattina".

In merito a cosa necessiti questa macchina per lottare per le posizioni di vertice, Russell ha fornito una risposta precisa, carico aerodinamico. La ricerca della finestra ideale di funzionamento non è stata ancora trovata, ma l'alfiere della Mercedes è convinto che l'auto abbia ancora del potenziale inespresso: "Bisogna trovare più carico, trovare più tempo sul giro. È solo il quarto giorno con questa nuova vettura. Dobbiamo solo assicurarci di portarla in una finestra in cui possa esprimere tutto il suo potenziale e, probabilmente, sono abbastanza sicuro che in questo momento non ci siamo".