F1 | Russell vs Albon, in Williams spiegano le differenze

Dopo una collaborazione durata ben tre anni, George Russell ha abbandonato la Williams per andare in Mercedes ed il team inglese ha deciso di puntare tutto sull’ex Red Bull Alexander Albon come compagno di squadra di Nicholas Latifi.

Il tailandese ha da subito impressionato gli uomini del team ed in Australia è riuscito ad ottenere un punto, il primo stagionale, effettuando l’unico pit stop ad un giro dal termine dopo aver disputato 57 giri con gomme dure.

Sia Albon che Russell sono due piloti molto apprezzati nel paddock, ma in Williams hanno voluto sottolineare le differenze nel modo di lavorare all’interno del team.

Il responsabile delle prestazione del veicolo, Dave Robson, ha affermato: “Il loro stile di guida e la loro personalità sono differenti. Credo che ci sia servito del tempo per comprendere al meglio il suo stile di guida, forse alcune gare oltre ai test, ma Alex è veloce ed ha un atteggiamento positivo. Sono davvero contento”.

Una delle differenze principali tra Albon e Russell è il comportamento della vettura in ingresso di curva. Il tailandese pretende una monoposto molto precisa.

“Alex è molto concentrato sul bilanciamento ad inizio curva. È un aspetto essenziale per lui ed una volta che ha superato la fase di ingresso è preparato per affrontare il comportamento successivo dell’auto”.

Alexander Albon, Williams FW44 Photo by: Erik Junius

“George, invece, è forse un po' più tollerante in questa fase iniziale. Forse è un po' più sensibile, ma ad essere onesti queste differenze potrebbero dipendere dalle vetture visto che quest’anno abbiamo delle monoposto ad effetto suolo, senza assetto rake. Le caratteristiche rispetto alle auto 2021 sono differenti, ma Alex è felice quando trova un avantreno reattivo in ingresso curva”.

Oltre alle differenze negli stili di guida, tra Albon e Russell un altro aspetto che non li accomuna è il modo in cui entrambi lavorano col team.

L’attuale pilota Mercedes è noto nell’ambiente per essere determinato e per spingere sempre per assicurarsi di ottenere ciò che vuole così da conquistare risultati sempre migliori, mentre Albon sembra un po' più rilassato rispetto all’inglese.

Robson ha però voluto sottolineare come Alex, nonostante questa apparenza, sia altrettanto determinato.

“È semplicemente diverso. Anche lui pretende il massimo, ma ha un modo di porsi differente rispetto a George”.

Sulla scorta di quanto ottenuto in Australia, quando il tailandese è rimasto concentrato sull’obiettivo di andare in zona punti comunicando pochissimo via radio, il team ha compreso ulteriormente quanto la determinazione di Albon possa essere un ulteriore elemento di favore.

“Ha parlato davvero poco, ma era felice. Specie negli ultimi 20 giri era concentrato nel tenere sempre lo stesso ritmo ad ogni tornata. Era a proprio agio, per nulla preoccupato. È stato molto bello”.