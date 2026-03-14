Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Qualifiche

Formula 1
Cina
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Qualifiche

F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

Formula 1
Cina
F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

Toyota GR Yaris 2026: le corse la migliorano

Prodotto
Motor1.com Italia
Toyota GR Yaris 2026: le corse la migliorano

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

Formula 1
Cina
F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

MotoGP
MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Sprint Race

Formula 1
Cina
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Sprint Race
Gara
Formula 1 Cina

F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

Russell domina la Sprint davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, confermando la forza Mercedes in quello che è stato uno assolo dopo un inizio gara segnato dai duelli proprio con la Rossa. Norris chiude quarto, mentre Antonelli rimonta fino al quinto posto dopo una gara movimentata tra una partenza a rilento e una penalità.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La Sprint Race cinese è stata un monologo annunciato, con la vittoria di George Russell che ha imposto il proprio passo una volta preso stabilmente il comando. Nemmeno l’intervento della Safety Car è riuscito a rimetterlo nel mirino dei rivali, dato che alla ripartenza l’inglese della Mercedes è nuovamente scappato via senza lasciare opportunità agli avversari. 

Una gara breve, sì, ma non priva di duelli. I primi sei giri sono stati di fuoco, con sorpassi e controsorpassi che hanno visto protagonisti proprio Russell e Lewis Hamilton, impegnati in un confronto diretto tanto acceso quanto intenso.

Nonostante un buono scatto al via che gli aveva permesso di restare al comando, Russell era infatti stato subito sopravanzato dal Ferrarista, autore di uno splendido sorpasso all’esterno di curva 8. Da lì è iniziato un duello durato sei giri, con continui scambi di posizione che hanno acceso la prima parte della Sprint.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Una lotta finita però dopo poche (ma intense) tornate, non solo perché Russell ha capito dove e come andare all’attacco per restare in testa e non perdere nuovamente il comando come nei passaggi precedenti, ma anche perché lo stesso Hamilton ha pagato il duello dal punto di vista della gestione gomma, iniziando a soffrire il tanto temuto graining.

Questo ha aperto la porta anche a Charles Leclerc, fino a quel momento rimasto a osservare alle spalle del duo di testa in attesa del momento giusto per provare a salire al secondo posto. Il monegasco, non senza un duello "rusticano" con il compagno di squadra, è riuscito a farsi largo e a conquistare proprio la seconda posizione.

Tuttavia, a scombussolare la corsa è stato l’improvviso ritiro di Nico Hulkenberg dopo 13 giri, quando un problema alla Power Unit lo ha costretto a parcheggiare la sua R26 nella via di fuga di curva 1, spingendo la direzione gara a far intervenire la Safety Car e ad annullare tutti i distacchi.

Un’opportunità che ha spinto i piloti di testa a rientrare ai box per sostituire gli pneumatici ormai segnati dal graining, rimescolando così la classifica. Andrea Kimi Antonelli, scattato male al via avendo inserito la modalità sbagliata e suo malgrado coinvolto in un contatto con una Red Bull nei primi giri, ha scontato la penalità di dieci secondi proprio durante questa fase di pit stop, ritrovandosi nuovamente nel traffico alla ripartenza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Lars Baron / Getty Images

A pagare lo scotto della Safety Car era stato anche Lewis Hamilton, che nella girandola dei pit stop, dovendo attendere la sosta del compagno di squadra, aveva inizialmente perso il terzo posto a favore di Lando Norris, salvo poi riuscire a tornare sul “podio” con un sorpasso sul rettilineo di partenza a due giri dal termine.

La classifica delle prime posizioni è poi rimasta invariata fino alla bandiera a scacchi, con Russell che ha mostrato la superiorità Mercedes anche nella gara breve, precedendo le due Ferrari di Leclerc e Hamilton e confermando il ruolo di seconda forza della Rossa, in linea con quanto visto in Australia. Più staccato Norris, mentre Antonelli è riuscito a rimontare fino al quinto posto nonostante una corsa ricca di eventi, con il rimpianto legato soprattutto alla partenza e al contatto nel primo giro.

Sesto posto per Oscar Piastri con l’altra McLaren, mentre a chiudere la zona punti sono Liam Lawson e Oliver Bearman, bravi anche nello sfruttare la scelta di restare in pista durante la Safety Car senza fermarsi per cambiare gli pneumatici. Una tattica che ha premiato soprattutto Lawson, partito con la hard e quindi più libero nella gestione del graining.

Ciò aggiunge valore alla prova sia del neozelandese sia dell’inglese della Haas, che conferma il suo status di team in lotta come miglior squadra di centro gruppo. Bearman è infatti riuscito a tenere alle spalle Max Verstappen nel finale, battendolo di poco più di tre centesimi nonostante il pilota della Red Bull si fosse fermato ai box per montare le soft nel tentativo di sfruttare al massimo l’occasione.

L’olandese al via era stato suo malgrado protagonista di una brutta partenza che gli era costata diverse posizioni, e da lì Max aveva iniziato a risalire la classifica, mancando però la zona punti per soli tre decimi con una Red Bull in chiara difficoltà.

SPRINT

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

-

     1 8   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+0.674

0.674

 0.674   1 7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+2.554

2.554

 1.880   1 6   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 19

+4.433

4.433

 1.879   1 5   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+5.688

5.688

 1.255   1 4   Mercedes Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+6.809

6.809

 1.121   1 3   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 19

+10.900

10.900

 4.091     2   RB Red Bull
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+11.271

11.271

 0.371     1   Haas Ferrari
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 19

+11.619

11.619

 0.348   1     Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+13.887

13.887

 2.268         Haas Ferrari
11 France P. Gasly Alpine 10 19

+14.780

14.780

 0.893         Alpine Mercedes
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 19

+15.753

15.753

 0.973         Williams Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 19

+15.858

15.858

 0.105         Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+16.393

16.393

 0.535   1     Alpine Mercedes
15 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 19

+16.430

16.430

 0.037   1     Red Bull Red Bull
16 Thailand A. Albon Williams 23 19

+20.014

20.014

 3.584   1     Williams Mercedes
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+21.599

21.599

 1.585         Aston Martin Honda
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 19

+21.971

21.971

 0.372   1     Aston Martin Honda
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 19

+28.241

28.241

 6.270   1     Cadillac Ferrari
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 12

 

         Ritirato Audi Audi
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 12

 

     1   Ritirato Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 11

 

     1   Ritirato RB Red Bull
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Sprint Race
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Qualifiche

Top Comments

More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Ferrari: il problema di Leclerc in Q3 è lo specchio di quanto siano complesse le nuove PU

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Ferrari: il problema di Leclerc in Q3 è lo specchio di quanto siano complesse le nuove PU

F1 | Hamilton: "La SF-26 è molto buona in curva, il feeling è ottimo. Ci serve solo potenza"

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Hamilton: "La SF-26 è molto buona in curva, il feeling è ottimo. Ci serve solo potenza"

F1 | Leclerc: "Mercedes fa un salto con la PU che a noi manca, ma in gara siamo più vicini"

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Leclerc: "Mercedes fa un salto con la PU che a noi manca, ma in gara siamo più vicini"

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Qualifiche

Formula 1
Cina
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Qualifiche

F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

Formula 1
Cina
F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

Toyota GR Yaris 2026: le corse la migliorano

Prodotto
Motor1.com Italia
Toyota GR Yaris 2026: le corse la migliorano

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Sprint Race

Formula 1
Cina
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Cina, Sprint Race