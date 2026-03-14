F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°

La Sprint Race cinese è stata un monologo annunciato, con la vittoria di George Russell che ha imposto il proprio passo una volta preso stabilmente il comando. Nemmeno l’intervento della Safety Car è riuscito a rimetterlo nel mirino dei rivali, dato che alla ripartenza l’inglese della Mercedes è nuovamente scappato via senza lasciare opportunità agli avversari.

Una gara breve, sì, ma non priva di duelli. I primi sei giri sono stati di fuoco, con sorpassi e controsorpassi che hanno visto protagonisti proprio Russell e Lewis Hamilton, impegnati in un confronto diretto tanto acceso quanto intenso.

Nonostante un buono scatto al via che gli aveva permesso di restare al comando, Russell era infatti stato subito sopravanzato dal Ferrarista, autore di uno splendido sorpasso all’esterno di curva 8. Da lì è iniziato un duello durato sei giri, con continui scambi di posizione che hanno acceso la prima parte della Sprint.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Una lotta finita però dopo poche (ma intense) tornate, non solo perché Russell ha capito dove e come andare all’attacco per restare in testa e non perdere nuovamente il comando come nei passaggi precedenti, ma anche perché lo stesso Hamilton ha pagato il duello dal punto di vista della gestione gomma, iniziando a soffrire il tanto temuto graining.

Questo ha aperto la porta anche a Charles Leclerc, fino a quel momento rimasto a osservare alle spalle del duo di testa in attesa del momento giusto per provare a salire al secondo posto. Il monegasco, non senza un duello "rusticano" con il compagno di squadra, è riuscito a farsi largo e a conquistare proprio la seconda posizione.

Tuttavia, a scombussolare la corsa è stato l’improvviso ritiro di Nico Hulkenberg dopo 13 giri, quando un problema alla Power Unit lo ha costretto a parcheggiare la sua R26 nella via di fuga di curva 1, spingendo la direzione gara a far intervenire la Safety Car e ad annullare tutti i distacchi.

Un’opportunità che ha spinto i piloti di testa a rientrare ai box per sostituire gli pneumatici ormai segnati dal graining, rimescolando così la classifica. Andrea Kimi Antonelli, scattato male al via avendo inserito la modalità sbagliata e suo malgrado coinvolto in un contatto con una Red Bull nei primi giri, ha scontato la penalità di dieci secondi proprio durante questa fase di pit stop, ritrovandosi nuovamente nel traffico alla ripartenza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Lars Baron / Getty Images

A pagare lo scotto della Safety Car era stato anche Lewis Hamilton, che nella girandola dei pit stop, dovendo attendere la sosta del compagno di squadra, aveva inizialmente perso il terzo posto a favore di Lando Norris, salvo poi riuscire a tornare sul “podio” con un sorpasso sul rettilineo di partenza a due giri dal termine.

La classifica delle prime posizioni è poi rimasta invariata fino alla bandiera a scacchi, con Russell che ha mostrato la superiorità Mercedes anche nella gara breve, precedendo le due Ferrari di Leclerc e Hamilton e confermando il ruolo di seconda forza della Rossa, in linea con quanto visto in Australia. Più staccato Norris, mentre Antonelli è riuscito a rimontare fino al quinto posto nonostante una corsa ricca di eventi, con il rimpianto legato soprattutto alla partenza e al contatto nel primo giro.

Sesto posto per Oscar Piastri con l’altra McLaren, mentre a chiudere la zona punti sono Liam Lawson e Oliver Bearman, bravi anche nello sfruttare la scelta di restare in pista durante la Safety Car senza fermarsi per cambiare gli pneumatici. Una tattica che ha premiato soprattutto Lawson, partito con la hard e quindi più libero nella gestione del graining.

Ciò aggiunge valore alla prova sia del neozelandese sia dell’inglese della Haas, che conferma il suo status di team in lotta come miglior squadra di centro gruppo. Bearman è infatti riuscito a tenere alle spalle Max Verstappen nel finale, battendolo di poco più di tre centesimi nonostante il pilota della Red Bull si fosse fermato ai box per montare le soft nel tentativo di sfruttare al massimo l’occasione.

L’olandese al via era stato suo malgrado protagonista di una brutta partenza che gli era costata diverse posizioni, e da lì Max aveva iniziato a risalire la classifica, mancando però la zona punti per soli tre decimi con una Red Bull in chiara difficoltà.