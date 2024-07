F1 | Russell squalificato: Hamilton vince il GP del Belgio

Dopo la vittoria incredibile ottenuta da George Russell al Gran Premio del Belgio è accaduto l'imponderabile: il pilota britannico è stato squalificato dai commissari di gara per aver infranto l'articolo 4.1 del regolamento tecnico FIA dedicato alla Formula 1.

Nel corso delle verifiche FIA post gran premio, la Mercedes W15 numero 63, quella di Russell, è stata trovata sotto peso (796,5 chilogrammi contro i 798 chilogrammi minimi previsti dal regolamento).

Jo Bauer, delegato tecnico FIA, prima trovato l'anomalia pesando la monoposto su entrambe le bilance della FIA, le quali hanno dato lo stesso risultato. Poi ha informato i commissari di gara che hanno convocato un rappresentante del team.

Quest'ultimo, stando al documento ufficiale diramato dai commissari, ha confermato che la misurazione fatta dalla FIA è corretta e che sono state eseguite tutte le procedure richieste in modo giusto.

Mercedes ha anche riconosciuto che non erano presenti circostanze attenuanti e che si è trattato di un vero e proprio errore del team. Per questo i commissari hanno potuto confermare l'infrazione dell'articolo 4.1 del regolamento tecnico e così hanno applicato la sanzione standard per tale infrazione, ovvero la squalifica.

Mercedes ha il diritto di fare appello riguardo la decisione dei commissari sportivi, in conformità con l'articolo 15 del regolamento tecnico della FIA.

Con la squalifica di George Russell, la vittoria passa nelle mani di Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato conquista così il secondo Gran Premio della sua stagione dopo il primo arrivato in casa sua, a Silverstone, poche settimane fa. E' la vittoria numero 105 della carriera, che va ad aggiungersi a un palmares già eccezionale.

Guadagna una posizione anche Oscar Piastri, secondo, e Charles Leclerc, che regala così alla Ferrari un podio inaspettato dopo la faticosa gara di Spa-Francorchamps e la delusione per non aver sfruttato bene la grande pole portata a casa nelle qualifiche di ieri.

Max Verstappen, dunque, diventa quarto davanti a Lando Norris, quinto, e a Carlos Sainz, sesto. Guadagna una posizione anche Sergio Perez, settimo, e autore di una gara da dimenticare dopo essere partito dal secondo posto. Fernando Alonso porta all'ottavo posto la prima Aston Martin davanti all'Alpine di Esteban Ocon.

Guadagna un punto anche Racing Bulls, con Daniel Ricciardo che entra in zona punti proprio per via della squalifica di Russell. Per l'australiano il decimo posto e un passo in più verso quello che potrebbe essere il suo nuovo sedile a partire da Zandvoort: quello della Red Bull.

A pochi minuti dalla diffusione del documento ufficiale con cui i commissari hanno squalificato George Russell dal Gran Premio del Belgio, la Mercedes ha pubblicato le parole del proprio team principal Toto Wolff.

"Abbiamo chiaramente fatto un errore e dobbiamo assicurarci di imparare da questo. Andremo avanti, valutando quello che è successo e capendo cosa sia andato storto. Perdere una doppietta è frustrante e non possiamo fare altro che scusarci con George, il quale ha fatto una grandissima gara".

"Lewis è chiaramente promosso in prima posizione, era il più veloce pilota su una strategia a due soste ed è un vincitore degno della gara. Nonostante la squalifica, ci sono diverse cose positive che portiamo a casa da questo fine settimana. Abbiamo una macchina veloce, che in questo fine settimana si è rivelata la migliore, e lo ha fatto anche oggi pur avendo due strategie differenti. Solo pochi mesi va questo sarebbe stato impossibile".

"Ora ci concentreremo sulla sosta estiva, a cui arriviamo con tre vittorie nelle ultime 4 gare. Proveremo a tornare da questa sosta più freschi e con l'obiettivo di mantenere questa traiettoria prestazionale così positiva", ha concluso Wolff.