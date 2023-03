F1 | Russell sportivo: "Non è il mio podio, lo meritava Alonso"

Carica lettore audio

La Mercedes si aspettava di soffrire a Jeddah, invece torna dall'Arabia Saudita con un podio. E' vero, non lo ha conquistato in pista, ma con un cavillo dopo la bandiera a scacchi. Ma è sicuramente un segnale importante per una squadra che ha già deciso di accantonare il concetto attuale della W14 per presentarsi con un'evoluzione radicale a partire da Imola.

George Russell però è stato estremamente concreto in Arabia Saudita: dopo aver conquistato la seconda fila in qualifica, ha lottato con il coltello tra i denti in gara e si è presentato sotto alla bandiera a scacchi in quarta posizione, a poco più di 5" dall'Aston Martin di Fernando Alonso.

Quando i primi tre erano già scesi dal podio, tuttavia, ha scoperto che il terzo posto era suo, perché lo spagnolo era incappato in una penalità di 10", perché secondo i commissari non aveva scontato a dovere quella di 5" in occasione del suo pit stop.

Molto sportivamente, però, Russell ha ammesso che probabilmente questa penalità è stata troppo eccessiva per il due volte campione del mondo, sottolineando però che per lui e per la Mercedes si è trattato in ogni caso di un weekend che è andato meglio delle aspettative. A questo anche se il risultato finale fosse stato il quarto posto.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Non è il mio podio oggi, è il podio di Fernando. Credo che la penalità sia stata molto severa nei suoi confronti, meritava di stare lì e di avere il trofeo. Io ero soddisfatto anche del quarto posto, davanti ad entrambe le Ferrari e dopo un'ottima qualifica. Credo che siamo andati al di là di quello che era il potenziale della vettura in questo weekend, non potevamo fare veramente di più", ha detto Russell.

Quando poi gli è stato domandato se fosse una sorpresa essere davanti alla Ferrari su questa pista, ha aggiunto: "Lo è davvero, perché sappiamo che in galleria del vento abbiamo un pacchetto migliore su cui potremo contare per il futuro".

"Ma non è abbastanza, perché noi non vogliamo lottare con la Ferrari, vogliamo lottare con la Red Bull e loro sono di gran lunga davanti. Probabilmente in Formula 1 non vedevamo un vantaggio del genere dal 2014, quando a dominare era la Mercedes, quindi bisogna dargli atto di aver lavorato davvero molto bene", ha concluso.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images