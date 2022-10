F1 | Russell "sponsor" di de Vries: "Nei kart era il riferimento"

Carica lettore audio

Nel corso del weekend del Gran Premio del Giappone è arrivata la conferma della firma del contratto di Nyck de Vries con l’AlphaTauri.

Il pilota olandese avrà così la possibilità di disputare l’intera stagione 2023 dopo aver positivamente impressionato a Monza quando, chiamato poco prima delle qualifiche per prendere il posto di Alexander Albon, ha ben figurato chiudendo subito a punti in gara.

Chi ha speso parole di soddisfazione per l’arrivo in Formula 1 di de Vries è stato George Russell. I due si sono incontrati per la prima volta nel karting, anche se in categorie diverse, ed hanno poi corso l’uno contro l’altro nel campionato FIA F2 del 2018, vinto proprio da Russell che ha chiuso in classifica davanti a Lando Norris, Alex Albon e lo stesso de Vries.

"Tra i ragazzi del karting, Nyck era l'unico che non era arrivato in F1 e che probabilmente meritava di arrivarci", ha detto Russell quando Motorsport.com gli ha chiesto cosa ne pensasse della promozione in AlphaTauri.

"All’epoca, tra il 2011 ed il 2012, nei kart ci scontravamo io, Alex, Max, Charles e Nyck, e come ho detto Nyck era l'unico che non riuscito a trovare spazio in Formula 1 quindi sono felice di vederlo daccapo con noi".

Alla domanda se l'avesse stimato di più dopo aver lavorato insieme alla Mercedes, Russell ha risposto: "L'ho sempre stimato. Nei kart era l'uomo da battere. Non ho mai corso con lui in kart, ma tra tutti noi è stato probabilmente quello che ha avuto più successo”.

"Penso che per arrivare in F1 sia necessario farsi trovare pronti quando c’è l’occasione giusta ma a volte le stelle non si allineano. Quello che è successo a Monza, probabilmente, ha compensato la sfortuna di qualche anno fa".

Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Williams

De Vries compirà 28 anni all'inizio della prossima stagione e Russell ha ammesso di essere curioso di vedere come si comporterà dopo aver accumulato tanta esperienza in altre categorie.

"Sono decisamente curioso di vedere come se la caverà", ha detto Russell. "Non ho dubbi che si comporterà bene. Ha tutte le possibilità per diventare un grande pilota di F1. Sono sicuro che farà faville".

Anche Lando Norris si è detto felice che De Vries abbia ottenuto la sua occasione.

"È chiaramente un ottimo pilota", ha detto l'uomo della McLaren. "Penso che lo abbia dimostrato fin dall'inizio nel karting. Ha dominato molte gare di karting, è campione del mondo di Formula E ed ha vinto in molte altre categorie. È un pilota di alto livello”.

"Ovviamente se lo merita, ha fatto un buon lavoro a Monza, ha dimostrato il suo valore e vedremo l'anno prossimo cosa saprà fare".