F1 | Russell: "Non sono ancora sicuro che la W17 sia una macchina da titolo"

Cautela. Si può riassumere così il George Russell pensiero, esternato nella tarda mattinata di oggi durante la presentazione ufficiale del team Mercedes e della W17, la monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2026 di Formula 1.

Il pilota britannico ha già preso parte allo Shakedown di Barcellona andato in scena la scorsa settimana. Un test a porte chiuse dove la W17 ha inanellato ben 500 giri. Un numero impressionante. Ma a lasciare a bocca aperta è stato il programma fatto dal team di Brackley: già simulazioni di gran premio dal secondo giorno, unite a quelle di giro per la qualifica con mescole C3 (che a Barcellona erano considerate le Soft).

Durante la presentazione, Russell non ha potuto evitare di parlare bene della monoposto. E' chiaro come possa essere già considerata solida a sufficienza per la raccolta dati e per fare long run, ma sulle prestazioni il britannico è stato molto più cauto.

"Ovviamente abbiamo guidato la vettura solo per tre giorni ed è ancora troppo presto per dirlo, ma citando Toto, non sembra affatto male, il che è un vantaggio. E ad essere sinceri, in questa fase iniziale, quando si può capire se una vettura è davvero pessima ed evidenziare subito i suoi aspetti negativi, non crediamo che lo sia".

"Ma è una vettura in grado di vincere il campionato mondiale? È ancora troppo presto per dirlo. Siamo rimasti piuttosto sorpresi da ciò che abbiamo visto da alcuni dei nostri rivali, in particolare dal lato del propulsore Red Bull, che sembra impressionante considerando che si tratta di un reparto completamente nuovo (il Red Bull Powertrains) e anche affidabile. Quindi complimenti a loro. Abbiamo avuto un test molto affidabile, ma dovremo aspettare e vedere se la macchina sarà all'altezza delle aspettative".

Se sulla W17 ci sono ancora riserve, Russell non ne ha sulla sua preparazione e sul fatto di essere pronto a lottare per il titolo iridato. La sua fiducia è al massimo storico, soprattutto dopo le ultime 2 stagioni, dove ha mostrato di potersi caricare la Mercedes sulle spalle nonostante una monoposto non all'altezza di quelle dell'epoca d'oro 2014-2021.

George Russell, Mercedes W17 Foto di: Mercedes AMG

"Come ripeto da tempo, mi sento pronto a lottare per il titolo mondiale. E che ci sia o meno quel commento sopra di noi, il mio approccio non cambia minimamente. Sto lavorando sodo con il team. Tutti qui stanno dando il massimo per sfruttare al meglio il nuovo regolamento".

"E sinceramente sono davvero entusiasta di questa sfida, perché adattarsi a queste nuove auto è una sfida enorme: capire come funziona la gestione dell'energia, il recupero delle batterie, il sistema di boost, le modalità di sorpasso, l'aerodinamica attiva. Ci sono molte cose che dobbiamo imparare molto rapidamente, ma sento di poter trarne vantaggio e ho fiducia in me stesso e nella mia squadra".

Nonostante i piedi ben saldi a terra, Russell non ha nascosto la soddisfazione per avere visto una W17 già solida e sulla strada giusta dal punto di vista delle reazioni. La Freccia d'Argento 2026 ha risposto rimanendo nelle aspettative del team, c'è correlazione tra pista e simulatore, e George non ha fatto mistero sul fatto che questo mancasse proprio dal 2021.

"Volevamo contenere le aspettative perché, per quanto fossimo sicuri che non ci sarebbero state imprevedibili sorprese o imprevisti con la vettura, come abbiamo visto con il porpoising, non potevamo esserne certi. Nessuno si aspettava il porpoising nel 22. Quindi non si poteva escludere nulla in quel momento. Ma è per questo che penso che abbiamo lasciato Barcellona con una sensazione positiva, perché la vettura ha reagito come previsto".

"I numeri che vediamo dall'aerodinamica della vettura corrispondono a quelli che vediamo sul simulatore, il comportamento della vettura corrisponde a quello che si percepisce sul simulatore. Quindi questo è qualcosa che non abbiamo davvero sperimentato dal 2021 come squadra. Quindi stiamo spuntando tutte le caselle che vogliamo spuntare. Ma non possiamo sottovalutare i nostri rivali perché, come ho detto, si è parlato molto del fatto che la power unit della Red Bull non fosse all'altezza degli standard del primo anno".

"Da quello che abbiamo visto finora, hanno sicuramente mantenuto le promesse. Il propulsore Ferrari sembra affidabile. Hanno fatto molti giri non molto indietro rispetto a noi nel corso dei test e, dal punto di vista del propulsore, anche la Haas ha fatto molti giri con il motore Ferrari. Quindi la verità è che potrebbe esserci una bella battaglia, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto finora".