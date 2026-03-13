F1 | Russell sembra temere più il graining che il via: "Stiamo migliorando molto le partenze"

Quello che è mancato fin qui alla carriera di George Russell è stato il tempismo. Dopo tre stagioni di "gavetta" alla Williams, il pilota britannico è infatti approdato in Mercedes proprio alla fine del ciclo regolamentare dominato dalle Frecce d'Argento, quindi si è ritrovato ad inseguire nell'era del ritorno delle vetture ad effetto suolo.

Ora però sembra essere davvero al posto giusto nel momento giusto, perché la squadra di Brackley al momento è senza ombra di dubbio quella cha ha reagito meglio al nuovo regolamento, soprattutto per quanto riguarda il motore ed il recupero d'energia, che sono due aspetti fondamentali di questa nuova generazione di monoposto.

Fin qui però George è stato bravissimo a sfruttare la sua W17. Alla pole ed alla vittoria conquistate una settimana fa a Melbourne, ha aggiunto infatti la pole per la prima Sprint della stagione 2026, quella del Gran Premio della Cina, che ancora una volta vedrà scattare due Mercedes davanti a tutti.

"La macchina è stata davvero eccellente per tutto il giorno e il motore funziona meglio, diciamo in modo più normale rispetto a Melbourne, dove abbiamo visto delle riduzioni di potenza davvero importanti", ha detto Russell a caldo, appena arrivato al parco chiuso.

"La SQ3 è stata un po' più difficile, perché si è alzato il vento e credo che sia noi che le McLaren abbiamo perso un po' di velocità sul rettilineo, ma la vettura è stata davvero eccellente e mi sono divertito molto a guidarla", ha aggiunto.

George Russell, Mercedes Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Nella prima gara in Australia, l'unico neo per le Frecce d'Argento è stata la partenza. Russell non aveva potuto nulla infatti contro lo scatto fulmineo della Ferrari di Charles Leclerc, con la quale aveva dovuto poi battagliare per tutto il primo stint. Da questo punto di vista, però, crede che la sua squadra abbia già fatto un passo avanti importante in neanche una settimana. Anzi, sembra quasi più preoccupato dal rischio di graining in vista della gara breve di domattina.

"Non mi aspetto nulla, non so cosa succederà. La mia prova di partenza è stata molto migliore questa mattina, probabilmente una delle migliori della stagione. Ovviamente stiamo migliorando molto in questo senso, perché da Melbourne ci siamo concentrati molto su questa cosa", ha spiegato.

"Fortunatamente, i due piloti più vicini a me hanno entrambi dei motori Mercedes, quindi speriamo che le Ferrari non siano troppo veloci in partenza e ci superino. Ma poi, durante la gara, penso che avremo delle difficoltà con il graining. Abbiamo visto l'anno scorso che il graining era un fattore importante. Le gomme si consumavano molto rapidamente, quindi vedremo cosa potremo fare", ha concluso.