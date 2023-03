F1 | Russell amaro: "Red Bull vincerà tutte le gare del 2023"

Carica lettore audio

I test avevano solo fatto intravedere il potenziale della Red Bull RB19, ma il Gran Premio del Bahrain è stato impietoso. Una doppietta roboante, mitigata in parte dal grande vantaggio acquisito da Max Verstappen nella prima metà dei 57 giri previsti, che hanno indotto il team di Milton Keynes a ridurre il passo del 2 volte campione del mondo per risparmiare il mezzo meccanico in vista del prosieguo della stagione.

Un risveglio shock, che ha gettato nello sconforto quasi tutti. Ferrari, certo, ma anche Mercedes, ripartita quest'anno con alte ambizioni ma subito tarpate dalla consapevolezza immediata di aver sbagliato ancora progetto e un divario dai rivali diretti da Christian Horner ancora più ampio rispetto alla passata stagione.

Lewis Hamilton e George Russell hanno chiuso rispettivamente a 51 e 56 secondi da Verstappen. Il tutto in 57 passaggi. Quasi un secondo al giro, appunto, ma come detto il gap è stato mitigato dal ritmo controllato che Max ha adottato da metà gara in poi.

Questa clamorosa prova di forza ha subito indotto George Russell a tracciare un bilancio senza diritto di replica: la Red Bull è talmente forte che probabilmente riuscirà a vincere tutti i 23 gran premi previsti in questa lunga stagione.

"La Red Bull ha il campionato in pugno, non credo che quest'anno ci sia qualcuno che possa lottare con loro. Mi aspetto che vincano tutte le gare di questa stagione. Questa è la mia scommessa. Con le prestazioni che hanno mostrato in Bahrain, non vedo nessuno che possa sfidarli".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il loro passo è parso meno incisivo rispetto ai test, che è stato un po' strano. Ma, insomma, al momento hanno vita facile e possono fare quello che vogliono. Potrebbero non essere sempre in pole, perché sappiamo che la Ferrari è molto competitiva in qualifica, ma quando si tratta di ritmo gara, penso siano in una posizione molto, molto forte".

A fotografare la situazione di Mercedes, invece, è stato Lewis Hamilton. Al termine della gara il 7 volte iridato si è concentrato maggiormente ad analizzare quanto visto e accaduto nel proprio team.

"Non abbiamo un passo competitivo per stare con chi ci ha preceduto oggi. Le Aston sono sembrate molto più veloci di noi oggi, ad esempio. Abbiamo tanto lavoro da fare".

"Il problema non sono le gomme, ma è la macchina. In generale il ritmo gara mi è sembrato lo stesso dell'anno scorso. Stamattina, quando abbiamo fatto la strategia, ho detto ai ragazzi che non sarebbe andata così bene come pensavano, e infatti non è andata così. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare".

"Dobbiamo aggiungere carico alla vettura, ce ne manca davvero tanto. Non appena avremo messo più carico al posteriore e all'anteriore, di sicuro il nostro ritmo sarà migliore".