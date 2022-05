F1 | Russell: "Presto per dire se gli sviluppi funzionano"

Carica lettore audio

È una Mercedes partita col piede giusto quella vista in azione sul tracciato di Miami. Dopo aver chiuso la prima sessione di libere con il secondo ed il settimo crono, ottenuti rispettivamente da George Russell e Lewis Hamilton, nel secondo turno è stato il nuovo acquisto del team di Brackley a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi mentre il sette volte iridato ha chiuso con il quarto tempo.

Russell è stato l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro dell’130’’ fermando il cronometro sul riferimento di 1’29’’938 ed ha preceduto, in modo inatteso, di un decimo Charles Leclerc.

La prestazione dell’inglese non è certo figlia del caso. La Mercedes, infatti, si è presentata a Miami con un corposo pacchetto di novità che sembrano aver dato i primi frutti, anche se Russell ha preferito predicare prudenza parlando di un tracciato che meglio si adatta alla W13 e di temperature favorevoli che consentono alla monoposto della Stella di far funzionare subito gli pneumatici.

“Abbiamo portato molti aggiornamenti, ma credo che sia ancora presto per dire se abbiamo fatto centro. Sapevamo prima di questo weekend che le condizioni sarebbero state più adatte alla nostra vettura perché fino ad ora abbiamo faticato nel mandare le gomme nella giusta finestra di esercizio. Questa è la prima gara che si disputa con molto caldo ed è un fattore che ha giocato a nostro favore”.

“Ad ogni modo la monoposto si è comportata bene, ma è solo venerdì e non voglio sbilanciarmi troppo”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancora una volta Russell ha chiuso davanti al suo compagno di squadra. Nonostante questo risultato, che ormai sembra diventato prassi, l’inglese ha predicato prudenza per quel che riguarda la bontà degli sviluppi portati in pista dalla squadra.

“Non so dire se il team pensi che si stia andando nella giusta direzione con gli aggiornamenti perché al termine delle FP1 sono dovuto andare dai commissari per l’incomprensione con Ocon, mentre al termine della FP2 sono stato impegnato con i miei ingegneri per ottimizzare il set-up”.

“Sicuramente è stata una giornata molto produttiva per noi, probabilmente il miglior venerdì disputato quest’anno”.

Una cosa che è saltata subito all’occhio appena le monoposto sono scese in pista è stato il ridotto porpoising patito suoi lunghi rettilinei del tracciato di Miami. Girando con un assetto più alto da terra la Mercedes, così come le vetture degli altri team, non ha sofferto di questo problema, ma Russell ha ammesso come la situazione sia cambiata drasticamente con un alto carico di carburante.

“Abbiamo sofferto meno di porpoising rispetto alle alltre gare, ma quando ho girato con molto carico di benzina si è presentato nuovamente in maniera importante. Se riusciremo a gestirlo girando con un assetto più basso allora potremo avere dei vantaggi, ma come ho detto ci sono dei circuiti che sono più adatti alla vettura rispetto ad altri e Miami sembra adattarsi bene alla nostra auto”.

L’inglese, infine, ha voluto sottolineare quanto sia complesso affrontare la parte più lenta del tracciato di Miami.

“Il tracciato è unico. Ero insicuro su come avrei affrontato la sezione a bassa velocità sotto il ponte ed ancora è un po' un rompicapo. Ad ogni modo credo che abbiano fatto un lavoro incredibile ed è spettacolare sia per chi guarda sia per noi piloti”.