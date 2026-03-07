F1 | Mercedes svela il suo potenziale e domina: Russell in pole su Kimi. Leclerc quarto

E' un dominio Mercedes. Le qualifiche del Gran Premio d'Australia hanno mostrato finalmente tutto il potenziale delle Frecce d'Argento e il margine che le W17 hanno mostrato su tutti gli altri fa davvero paura.

George Russell ha ottenuto la pole position in 1'18"518, un tempo che è stato sufficiente per battere di quasi 3 decimi il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. La lotta per la pole è stata solo interna, con l'italiano che ha provato a strappare la prima posizione al britannico, riuscendoci solo per pochi secondi.

Russell, già in sintonia con la W17, ha ottenuto il miglior tempo nell'ultimo tentativo fatto con Soft nuove. Un 1-2 che lascia poco spazio di replica agli avversari e fa capire quanta potenza abbiano le monoposto di Brackley.

Grande merito va anche ai meccanici Mercedes, che in poche ore sono riusciti a ricostruire la W17 di Antonelli in seguito al brutto incidente che ha visto protagonista il pilota bolognese nel terzo e ultimo turno di prove libere.

Dietro le W17 c'è una Red Bull, ma non è quella di Max Verstappen, bensì quella di Isack Hadjar. Il parigino ha iniziato la sua avventura nel migliore dei modi con il team di Milton Keynes, anche se il suo ritardo da Russell è di quasi 8 decimi di secondo.

Ferrari in seconda fila con il solito Charles Leclerc, capace di tirare fuori il massimo dalla SF-26 proprio nel momento più delicato della giornata. Ha perso il terzo posto per appena 24 millesimi di secondo, ma tre dei 4 top team si sono trovati tutti molto vicini tra loro, questione di millesimi. Solo Mercedes ha iniziato la stagione giocando in un campionato tutto suo.

Deludenti - per motivi differenti - Oscar Piastri e Lando Norris. L'australiano sembrava poter essere l'unico in grado di impensierire le Mercedes, invece non è andato oltre il quinto posto. Lando Norris, invece, non si è acceso nel momento più importante e, anzi, è anche stato rallentato dalla rottura di parte dell'ala anteriore, probabilmente a causa di un'escursione fuori pista o di un contatto violento contro un cordolo.

Ci si aspettava di più anche da Lewis Hamilton, settimo e staccato di poco meno di 2 decimi da Leclerc. Il gap che lo separa dal monegasco, però, lascia intendere come il 7 volte iridato sia molto più vivo rispetto alla sua prima stagione in Rosso.

Grande qualifica per la Racing Bulls, capace di piazzare Liam Lawson e il rookie Arvid Lindblad rispettivamente all'ottavo e al nono posto davanti alla prima Audi R26, quella dell'ottimo Gabriel Bortoleto. Il brasiliano, però, non ha potuto prendere parte alla Q3 per essere rimasto fermo in pista al termine della Q2, quando era già certo di poter essere in Top 10.

Se Bortoleto è riuscito a qualificarsi per la Q3 e a ottenere una Top 10 sorprendente per Audi, Nico Hulkanberg l'ha sfiorata, finendo per essere il primo degli eliminati in Q2. Il tedesco si è dovuto accontentare dell'11esima posizione battendo di 8 millesimi e quasi 2 decimi le due Haas di Oliver Bearman ed Esteban Ocon, le quali sembravano poter essere le favorite per essere "le prime degli altri".

Buon passo avanti prestazionali di Alpine rispetto alle libere di ieri, con Pierre Gasly che è arrivato a un soffio dalla VF-26 di Ocon, ma si è dovuto accontentare del 14esimo posto davanti alla prima Williams, la FW48 sovrappeso di Alexander Albon. Niente da fare per Franco Colapinto, anche oggi più lento di Gasly in modo significativo (+339 millesimi).

Fernando Alonso è stato il primo degli eliminati in Q1 con 7 decimi di distacco sulla possibilità di accedere in Q2. L'asturiano, nonostante le evidenti difficoltà della AMR26, ha comunque fatto vedere segnali interessanti dopo la debacle di ieri. Dietro Fernando troviamo le due Cadillac MAC26 di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Tutto come previsto e preventivabile, da questo punto di vista.

Il grande colpo di scena è stato rappresentato dall'incidente occorso in curva 1 a Max Verstappen. L'olandese della Red Bull si è trovato a effettuare il suo primo giro della Q1 a pochi minuti dal termine del mini turno, forse per risparmiare gomme in vista della Q2, ma la RB22 è finita in testacoda in curva 1, finendo per sbattere contro il muro.

Max ha perso il posteriore della sua monoposto quando è andato a frenare per inserirla in curva 1, a causa di un bloccaggio dell'asse posteriore. Questo ha fatto in modo che Verstappen perdesse il controllo della macchina senza più ritrovarlo. Nell'impatto contro il muro la RB22 ha perso l'ala anteriore, ma è anche rimasta bloccata nella sabbia.

La bandiera rossa causata dalla Red Bull numero 3 ha aiutato Mercedes a finire il lavoro sulla W17 di Andrea Kimi Antonelli. L'italiano è così riuscito a tornare in pista per provare a qualificare per la Q2 la sua freccia d'argento dopo il grosso incidente occorsogli a 3 minuti dal termine delle Prove Libere 3 svolte questa mattina.

Eliminati in Q1 anche Carlos Sainz con la Williams e Lance Stroll con l'Aston Martin. Sia lo spagnolo che il canadese sono rimasti ai box a causa di due guasti che si sono verificati nel corso delle Libere 3 e non hanno potuto prendere parte alle prove ufficiali svolte nella prima mattinata italiana sul tracciato di Melbourne. Ancora una volta, per quanto riguarda Aston Martin, i problemi nati dalla power unit hanno costretto almeno uno dei due piloti a rimanere ai box nelle prime fasi calde della stagione.