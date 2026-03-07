Vai al contenuto principale

Qualifiche
Formula 1 Australia

F1 | Mercedes svela il suo potenziale e domina: Russell in pole su Kimi. Leclerc quarto

Mercedes domina le qualifiche di Melbourne con Russell davanti ad Antonelli. Strepitoso Hadjar, terzo, mentre Verstappen sbatte e viene eliminato subito in Q1. Ferrari quarta con Leclerc davanti alle McLaren e Hamilton.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

E' un dominio Mercedes. Le qualifiche del Gran Premio d'Australia hanno mostrato finalmente tutto il potenziale delle Frecce d'Argento e il margine che le W17 hanno mostrato su tutti gli altri fa davvero paura.

George Russell ha ottenuto la pole position in 1'18"518, un tempo che è stato sufficiente per battere di quasi 3 decimi il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. La lotta per la pole è stata solo interna, con l'italiano che ha provato a strappare la prima posizione al britannico, riuscendoci solo per pochi secondi.

Russell, già in sintonia con la W17, ha ottenuto il miglior tempo nell'ultimo tentativo fatto con Soft nuove. Un 1-2 che lascia poco spazio di replica agli avversari e fa capire quanta potenza abbiano le monoposto di Brackley.

Grande merito va anche ai meccanici Mercedes, che in poche ore sono riusciti a ricostruire la W17 di Antonelli in seguito al brutto incidente che ha visto protagonista il pilota bolognese nel terzo e ultimo turno di prove libere.

Dietro le W17 c'è una Red Bull, ma non è quella di Max Verstappen, bensì quella di Isack Hadjar. Il parigino ha iniziato la sua avventura nel migliore dei modi con il team di Milton Keynes, anche se il suo ritardo da Russell è di quasi 8 decimi di secondo.

Ferrari in seconda fila con il solito Charles Leclerc, capace di tirare fuori il massimo dalla SF-26 proprio nel momento più delicato della giornata. Ha perso il terzo posto per appena 24 millesimi di secondo, ma tre dei 4 top team si sono trovati tutti molto vicini tra loro, questione di millesimi. Solo Mercedes ha iniziato la stagione giocando in un campionato tutto suo.

Deludenti - per motivi differenti - Oscar Piastri e Lando Norris. L'australiano sembrava poter essere l'unico in grado di impensierire le Mercedes, invece non è andato oltre il quinto posto. Lando Norris, invece, non si è acceso nel momento più importante e, anzi, è anche stato rallentato dalla rottura di parte dell'ala anteriore, probabilmente a causa di un'escursione fuori pista o di un contatto violento contro un cordolo.

Ci si aspettava di più anche da Lewis Hamilton, settimo e staccato di poco meno di 2 decimi da Leclerc. Il gap che lo separa dal monegasco, però, lascia intendere come il 7 volte iridato sia molto più vivo rispetto alla sua prima stagione in Rosso.

Grande qualifica per la Racing Bulls, capace di piazzare Liam Lawson e il rookie Arvid Lindblad rispettivamente all'ottavo e al nono posto davanti alla prima Audi R26, quella dell'ottimo Gabriel Bortoleto. Il brasiliano, però, non ha potuto prendere parte alla Q3 per essere rimasto fermo in pista al termine della Q2, quando era già certo di poter essere in Top 10.

Se Bortoleto è riuscito a qualificarsi per la Q3 e a ottenere una Top 10 sorprendente per Audi, Nico Hulkanberg l'ha sfiorata, finendo per essere il primo degli eliminati in Q2. Il tedesco si è dovuto accontentare dell'11esima posizione battendo di 8 millesimi e quasi 2 decimi le due Haas di Oliver Bearman ed Esteban Ocon, le quali sembravano poter essere le favorite per essere "le prime degli altri".

Buon passo avanti prestazionali di Alpine rispetto alle libere di ieri, con Pierre Gasly che è arrivato a un soffio dalla VF-26 di Ocon, ma si è dovuto accontentare del 14esimo posto davanti alla prima Williams, la FW48 sovrappeso di Alexander Albon. Niente da fare per Franco Colapinto, anche oggi più lento di Gasly in modo significativo (+339 millesimi).

Fernando Alonso è stato il primo degli eliminati in Q1 con 7 decimi di distacco sulla possibilità di accedere in Q2. L'asturiano, nonostante le evidenti difficoltà della AMR26, ha comunque fatto vedere segnali interessanti dopo la debacle di ieri. Dietro Fernando troviamo le due Cadillac MAC26 di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Tutto come previsto e preventivabile, da questo punto di vista.

Il grande colpo di scena è stato rappresentato dall'incidente occorso in curva 1 a Max Verstappen. L'olandese della Red Bull si è trovato a effettuare il suo primo giro della Q1 a pochi minuti dal termine del mini turno, forse per risparmiare gomme in vista della Q2, ma la RB22 è finita in testacoda in curva 1, finendo per sbattere contro il muro.

Max ha perso il posteriore della sua monoposto quando è andato a frenare per inserirla in curva 1, a causa di un bloccaggio dell'asse posteriore. Questo ha fatto in modo che Verstappen perdesse il controllo della macchina senza più ritrovarlo. Nell'impatto contro il muro la RB22 ha perso l'ala anteriore, ma è anche rimasta bloccata nella sabbia.

La bandiera rossa causata dalla Red Bull numero 3 ha aiutato Mercedes a finire il lavoro sulla W17 di Andrea Kimi Antonelli. L'italiano è così riuscito a tornare in pista per provare a qualificare per la Q2 la sua freccia d'argento dopo il grosso incidente occorsogli a 3 minuti dal termine delle Prove Libere 3 svolte questa mattina.

Eliminati in Q1 anche Carlos Sainz con la Williams e Lance Stroll con l'Aston Martin. Sia lo spagnolo che il canadese sono rimasti ai box a causa di due guasti che si sono verificati nel corso delle Libere 3 e non hanno potuto prendere parte alle prove ufficiali svolte nella prima mattinata italiana sul tracciato di Melbourne. Ancora una volta, per quanto riguarda Aston Martin, i problemi nati dalla power unit hanno costretto almeno uno dei due piloti a rimanere ai box nelle prime fasi calde della stagione.

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'18.518

   241.992
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.293

1'18.811

   241.093
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.785

1'19.303

   239.597
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.809

1'19.327

   239.525
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.862

1'19.380

   239.365
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.957

1'19.475

   239.078
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.960

1'19.478

   239.069
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.476

1'19.994

   237.527
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+2.729

1'21.247

   233.864
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

 

    
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.785

1'20.303

   236.613
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.793

1'20.311

   236.590
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.973

1'20.491

   236.061
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.983

1'20.501

   236.031
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.423

1'20.941

   234.748
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.752

1'21.270

   233.798
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.451

1'21.969

   231.804
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+4.087

1'22.605

   230.019
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+4.726

1'23.244

   228.254
20 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

 

    
21 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

 

    
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

 

    
Guarda i risultati completi

Articolo precedente F1 | Melbourne, Libere 3: Russell domina, Antonelli sbatte e gli altri lontani
Prossimo Articolo F1 | Vasseur: "Mercedes su un altro pianeta. Siamo lontani dal nostro potenziale"

