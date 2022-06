F1 | Russell: "Pensavo di vincere almeno una gara dopo 7 round"

Carica lettore audio

Quarto in classifica con 84 punti ed unico pilota in grado di chiudere sempre tra i primi 5 nelle sette gare sino ad ora disputate.

Leggendo questi numeri si potrebbe pensare che George Russell possa essere soddisfatto di questa prima parte di stagione con la Mercedes, ma il pilota che da quest’anno corre con il team di Brackley, dopo aver vestito i colori della Williams dal 2019 al 2021, ha ammesso come le aspettative ad inizio anno fossero decisamente diverse.

La Mercedes per la prima volta dall’inizio dell’era turbo-ibrida si è trovata con una monoposto, la W13, non in grado di lottare per la vittoria e Russell ha dichiarato apertamente di non aspettarsi un inizio di stagione così complicato nel suo primo anno come pilota della Stella.

“Se prima della stagione mi avessero detto che dopo sette gare non avrei ottenuto una vittoria sarei stato deluso”.

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nonostante l’amarezza per non essere ancora riuscito a salire per la prima volta sul gradino più alto del podio in Formula 1, Russell ha poi affermato di aver ottenuto sino ad ora il massimo possibile da una W13 lontana come prestazioni da Red Bull e Ferrari.

“Ad ogni modo sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto considerando il passo della vettura. Siamo riusciti ad ottimizzare il potenziale. Non vedo molte gare nelle quali avremmo potuto ottenere risultati più importanti, ma certamente abbiamo lo spazio per migliorare”.

“Quando si comprende meglio sia la macchina che le gomme si cerca sempre di ottenere di più. E poi io voglio lottare per il campionato”.

“Dobbiamo confrontarci con piloti del calibro di Max e di Charles che sta facendo un ottimo lavoro in questo momento con la Ferrari. Come squadra dobbiamo continuare a spingere, ed è quello che sto facendo anche io”.

Una delle gare più complicate che la Mercedes ha dovuto affrontare è stata quella di Monaco e lo stesso Russell ha ammesso come sul tracciato del Principato siano emersi tutti i limiti del progetto W13. Anche in quel weekend, però, George è riuscito ad ottenere il massimo dalla monoposto e secondo il britannico le lezioni imparate a Monte Carlo saranno utili per far crescere ulteriormente la vettura.

“A Monaco abbiamo affrontato alcuni limiti della nostra monoposto, ma abbiamo imparato molto e potremo sfruttare questa esperienza per fare crescere nelle prossime settimane. Il quinto posto, nel complesso, è un risultato discreto e sono fiducioso che arriveranno giorni migliori per noi”.