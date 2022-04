F1 | Russell: "Pazzesco pensare di essere 2° in campionato"

Carica lettore audio

Alzi la mano chi si aspettava di vedere, alla vigilia dell’inizio della stagione e dopo le due sessioni di test di Barcellona e del Bahrain, George Russell e la Mercedes occupare il secondo posto nelle classifiche riservate a piloti e costruttori dopo le prime tre gare.

Ed invece, complice anche una affidabilità disastrosa della Red Bull, il talento inglese ed il team otto volte iridato sono riusciti a piazzarsi alle spalle di Charles Leclerc e della Ferrari, seppur con un margine che fa capire quale sia l’attuale divario tra la W13 e la F1-75.

Nonostante l’ultima creatura del team di Brackley sia ancora lontana dalla maturità tecnica, in gara la Mercedes è riuscita ad essere la terza forza e grazie ad un pizzico di fortuna Russell è riuscito ad ottenere il suo primo podio con i colori del nuovo team.

“Siamo riusciti a capitalizzare le sfortune degli altri e ad avere un po' di fortuna con la safety car” ha dichiarato un George decisamente soddisfatto subito dopo la fine della gara. “Questo podio è frutto del duro lavoro che stanno facendo in fabbrica per cercare di tornare al vertice”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Russell ha poi voluto dedicare questo terzo posto a tutti gli uomini e le donne della scuderia che stanno facendo di tutto per risolvere i problemi di una W13 ancora difficile da domare, ma ha riconosciuto come sarà necessario del tempo per riuscire ad arrivare allo stesso livello di Red Bull e Ferrari.

“Non molliamo nulla, continueremo a lottare. Abbiamo iniziato il weekend indietro, ma siamo qui, sul podio. Dobbiamo continuare così. Ci arriveremo tra qualche gara. Credo che servirà del tempo prima di riprendere Ferrari e Red Bull. Loro sono su un altro livello rispetto a noi, ma siamo la Mercedes e dobbiamo continuare a lottare”.

Russell ha poi parlato dell’attuale situazione in classifica e non ha nascosto il proprio stupore quando ha visto il suo nome in seconda posizione alle spalle del leader del campionato Charles Leclerc.

“Dobbiamo essere fieri del lavoro che abbiamo fatto. Come ho già detto, ad inizio di questo weekend eravamo la quinta forza in campo dietro anche McLaren ed Alpine, ed alla fine di questa gara siamo riusciti ad andare sul podio e siamo secondi in campionato. È pazzesco anche solo pensarlo”.

“Devi essere lì alla fine della gara per prendere i punti. Alla fine sono i risultati che contano, non solo il passo”.

George, infine, ha voluto lanciare una stoccata a chi ha considerato questo il suo primo vero podio in Formula 1 e non il secondo posto ottenuto nella “non gara” di Spa-Francorchamps dello scorso anno.

“Spa 2021 è stato il mio primo vero podio” ha risposto ridendo, “Non mi interessa quello che dicono gli altri!”.