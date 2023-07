F1 | Russell: "Non vedo perché McLaren non dovrebbe rimanere davanti"

Dopo che Lando Norris ed Oscar Piastri si sono qualificati secondo e terzo per il GP di Gran Bretagna, Russell ha giustamente previsto, dopo le qualifiche, che anche le McLaren avevano un buon passo di gara e che le vetture arancioni non sarebbero svanite domenica.

Alla fine Norris si è classificato secondo, dopo aver tenuto testa al compagno di squadra di Russell, Lewis Hamilton, mentre Oscar Piastri ha conquistato il quarto posto dopo aver perso il confronto con Hamilton per aver effettuato il pit stop prima dell'ingresso della Safety Car.

Russell ha sottolineato che la McLaren aveva già mostrato una velocità impressionante nella gara precedente in Austria e ha ammesso che la Mercedes deve trovare una certa performance.

"Non vedo perché non dovrebbero essere lassù adesso", ha detto del team di Woking. "Veniamo dal Red Bull Ring, che è un circuito molto diverso da Silverstone. Ed in entrambe le occasioni sono stati un piccolo passo avanti a noi".

"Quindi non so come abbiano fatto a trovare queste prestazioni. È stato piuttosto sorprendente. Non tendiamo a concentrarci troppo sui nostri concorrenti. Dobbiamo solo continuare a concentrarci su noi stessi".

"Ci dà l'ispirazione, perché ci fa dire che può essere possibile, ma dobbiamo cercare di alzare il tiro e trovare più prestazioni e velocità".

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Hamilton ha ammesso che la McLaren aveva una macchina più veloce della Mercedes sia nell'appuntamento austriaco che in quello britannico.

"Sì, al 100% e la scorsa settimana", ha detto. "Ma questa è la prima volta dopo tanto tempo, e loro hanno meritato di fare la prestazione che hanno fatto, quindi dobbiamo fare un lavoro migliore. Ora hanno fatto un lavoro migliore del nostro".

Hamilton si è rallegrato del fatto che ora ci siano più squadre in lizza: "Direi che questo è uno dei momenti più eccitanti che abbiamo visto in questo sport, in cui stiamo finalmente iniziando a vedere il regolamento che avvicina le vetture".

"Avete visto che la Williams era lassù con Albon. Ora ci sono le McLaren e le Aston, quindi ci sono molte squadre che si avvicinano molto, molto, con piccoli distacchi in qualifica, il che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non vedo l'ora di vedere come evolverà il resto dell'anno".