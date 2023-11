F1 | Russell: "Las Vegas? I tempi cambiano, dobbiamo accettarlo"

Durante questo fine settimana, la Formula 1 farà ritorno a Las Vegas. Tuttavia, rispetto alla prima volta in cui il Circus visitò la citta americana oltre quarant'anni fa, si vive un'atmosfera differente, all'insegna di una spettacolarità che diversi piloti non hanno apprezzato.

Da una parte c'è chi si è calato completamente nello spirito della "città del peccato", ma senza dimenticare che si tratta di un weekend di gara, dall'altra chi trova eccessivo l'hype costruito attorno a questo evento, così come tutte le attività di contorno. Lo show che mercoledì ha inaugurato il Gran Premio è però indicativo della strategia di Liberty Media nel medio periodo, soprattutto per quelle tappe del mondiale che rappresentano una grande vetrina mediatica come Las Vegas.

"C'è sicuramente un equilibrio da raggiungere. Ma riconosco che siamo tutti qui grazie al sostegno dei tifosi. L'esposizione televisiva, lo sport è quello che è, perché la gente vuole sintonizzarsi e vuole vedere lo spettacolo", ha spiegato George Russell, il quale ha cercato un punto di incontro tra le due differenti posizioni.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Tuttavia, allo stesso modo anche il layout del tracciato ha incontrato pareri contrastanti, soprattutto perché, al di là dell'essere un circuito cittadino, non racchiude sfide particolarmente avvincenti come altre piste del mondiale. È chiaro che la pista è stata realizzata cercando di unire due differenti criteri: da una parte la necessità di doversi adattare allo spazio offerto dalla città, dall'altra la voglia di incorporare la famosa Strip creando dei lunghi rettilinei che potessero favorire i sorpassi.

"Per noi piloti non sarà il circuito più divertente di tutta la stagione. Ma questo è uno sport che milioni e milioni di persone si sintonizzano ogni settimana per guardarlo e probabilmente la maggior parte delle persone capisce cosa sia una grande gara, i sorpassi e le battaglie", ha spiegato Russell, suggerendo anche come ormai la necessità di creare spettacolo abbia sovrastato altri aspetti.

"Probabilmente solo i fan più accaniti possono apprezzare davvero la grandezza di un circuito come Silverstone, o Suzuka o Monaco. Quindi i tempi stanno decisamente cambiando e credo che dobbiamo solo accettarlo".

Per quanto Las Vegas sia stato pensato e progettato proprio tenendo a mente i sorpassi, in realtà il pilota britannico della Mercedes non è certo che il tracciato statunitense offrirà gare entusiasmanti. Il fatto che tutti i team scenderanno in pista con ali da basso carico a causa dei lunghi rettilinei renderà meno efficace il DRS e anche l'effetto scia peserà meno che su altre piste: "Non sarà sicuramente un circuito iconico in termini di layout. Penso che sia stato progettato per cercare di migliorare le gare. Ma non sono sicuro di quanto sarà bella la gara", ha spiegato Russell.

Photo by: Motorsport Images Il tracciato di Las Vegas

"Certo, ci sono grandi e lunghi rettilinei, ma dato che il livello di carico è minimo, l'effetto scia non sarà così grande. Il DRS credo che valga circa un decimo per rettilineo. Se lo si confronta con un circuito come Barcellona, vale sei decimi sul rettilineo. Quindi la gara potrebbe non essere così semplice come si potrebbe pensare".

La prima giornata di azione in pista sarà fondamentale, con l'obiettivo di trovare subito il ritmo e comprendere i punti più critici del tracciato in cui si può osare qualcosa in più per fare la differenza sul cronometro. Su una pista che presenta così tanti rettilinei e poche curve ad alta energia, il tema gomme potrebbe fare la differenza, in particolare per una squadra come Mercedes che ha spesso mostrato qualche carenza nell'accendere gli pneumatici sul giro secco.

"L'aspetto più importante sarà quello degli pneumatici con queste condizioni di freddo. Con i grandi e lunghi rettilinei, la superficie degli pneumatici sarà molto fredda e potenzialmente soggetta a graining, come abbiamo visto molte volte nei test invernali. Credo che sarà molto impegnativo trovare un equilibrio tra le prestazioni in qualifica e quelle in gara", ha spiegato Russell, tenendo a mente anche come sarà fondamentale riuscire a trovare quelle linee che presentano meno sconnessioni sull'asfalto.

"Per quanto riguarda l'apprendimento di un nuovo circuito, solo per le asperità della pista, [durante le libere] si può essere in grado di trovare una linea più liscia rispetto ad altre dove ci sono più bump, con conseguente perdita di prestazioni. Quindi c'è sicuramente molto da imparare in un breve periodo di tempo. Infine, il fatto che qui non abbiamo una serie di supporto significa [come Formula 2 o Formula 3] che ogni volta che scendiamo in pista ci sarà un enorme reset. Soprattutto durante la notte, quando il pubblico torna sulle strade. Il primo giro delle FP1 e delle FP3 sarà polveroso e sporco".