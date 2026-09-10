F1 | Russell, la sentenza di Monza pesa più di una sconfitta: ora la Mercedes è nelle mani di Antonelli

Non è stata soltanto una vittoria mancata. Non è stata nemmeno una semplice sconfitta: a Monza, Russell ha visto cambiare qualcosa che va oltre il risultato della gara di domenica. Un risultato che finisce per cambiare la percezione che una squadra ha dei propri piloti, degli equilibri che la governano e delle gerarchie che, anche quando nessuno ha il coraggio di dichiararle apertamente, finiscono inevitabilmente per formarsi.

George aveva davanti a sé lo scenario che avrebbe potuto permettergli di riaprire la partita. Il suo compagno di squadra partiva 19esimo, costretto a scontare una penalità che sembrava avergli complicato irrimediabilmente la gara, mentre lui era nelle condizioni ideali per vincere e soprattutto per accorciare il distacco nel Mondiale. Era la situazione perfetta per dimostrare che, nonostante tutto quello che Kimi aveva costruito nella prima parte della stagione, la Mercedes potesse ancora avere in lui il proprio riferimento per la corsa al titolo. Invece è accaduto esattamente il contrario.

Antonelli è partito dal fondo ed è arrivato davanti a lui nel modo più netto possibile: recuperando posizione dopo posizione, trovando il passo per risalire, arrivando alle spalle del rivale e, infine, superandolo quando la gara era ormai entrata nella sua fase decisiva. Kimi non ha sfruttato semplicemente un’occasione favorevole, se l’è costruita. E, soprattutto, ha trasformato quella che sulla carta era una domenica da limitare in una delle vittorie più pesanti – e belle - della sua giovane carriera.

È questo il dettaglio che rende Monza così difficile da digerire per Russell. Perché i 66 punti di distacco nel Mondiale sono tanti, ma non sono il dato più importante. La classifica può ancora cambiare, le gare sono ancora molte e in Formula 1 basta poco per modificare il corso di una stagione. Quello che è molto più difficile da cancellare è il modo in cui quei 66 punti sono diventati così pesanti: Antonelli ha preso una gara che sembrava compromessa e l’ha trasformata nella propria gara, mentre Russell aveva davanti a sé una domenica che poteva diventare la sua e non è riuscito a farlo.

E, allora, quale percezione – o certezza – lascia tutto questo? Quando una stagione è ancora lunga, i numeri possono essere contestati, interpretati, rimessi in discussione. Le gerarchie, invece, si possono cambiare molto più difficilmente, soprattutto quando iniziano a formarsi davanti agli occhi di tutti. E la sensazione, dopo Monza, è che dentro la Mercedes qualcosa sia ormai cambiato, anche se Toto Wolff continuerà a non volerlo certificare pubblicamente.

Perché nessuno, all’inizio del 2026, avrebbe immaginato che sarebbe stato così presto. Russell era arrivato alla grande rivoluzione regolamentare con l’esperienza, il ruolo e il tempo trascorso all’interno della squadra dalla sua parte. Era lui il pilota che avrebbe dovuto rappresentare la continuità, il riferimento tecnico attorno al quale costruire la nuova Mercedes. Antonelli era il futuro: il talento cresciuto all’ombra del compagno più esperto, il ragazzo al quale concedere tempo per trasformare la velocità in completezza. Ma il futuro ha deciso di arrivare prima.

Kimi non è più il giovane talento che deve ancora prendersi la squadra. Se l’è presa. Lo ha fatto attraverso le vittorie, attraverso una continuità che gli ha permesso di diventare il leader del Mondiale e attraverso giornate come quella di Monza, nelle quali un pilota dimostra di essere grande proprio quando le condizioni sembrano mettersi contro di lui.

Sette vittorie nelle prime tredici gare raccontano già abbastanza. Ma una vittoria come quella al Gran Premio d’Italia racconta qualcosa in più: racconta la capacità di leggere una gara, di adattarsi, di sfruttare una strategia diversa e soprattutto di non considerare mai compromessa una corsa soltanto perché la partenza lo ha relegato in fondo alla griglia.

La Mercedes ha scelto di dividere le strategie durante la Virtual Safety Car, mettendo il bolognese nelle condizioni di montare gomme più fresche mentre Russell rimaneva in pista.

Una decisione che, a posteriori, ha finito per accentuare ancora di più la differenza tra i due. George ha dovuto difendere la propria posizione con pneumatici ormai al limite, Kimi ha potuto sfruttare il vantaggio delle gomme e trasformare il ritmo in una rimonta che sembrava quasi impossibile. Ma anche qui sarebbe troppo semplice attribuire tutto alla strategia. Il giovane italiano ha dovuto recuperare tutto il terreno perso, gestire la pressione, arrivare fino al compagno di squadra e poi superarlo. Russell, invece, si è trovato nella situazione opposta.

Ed è qui, dunque, che Monza assume un significato quasi... definitivo. La Mercedes non ha mai avuto bisogno di dichiarare ufficialmente chi fosse il primo pilota, non è stato necessario farlo quando i risultati potevano lasciare aperta ogni possibilità. D’altronde, le gerarchie non hanno bisogno di comunicati stampa: si costruiscono attraverso ciò che accade in pista. E, in un caso come quello raccontato nel Tempio della velocità quasi sette giorni fa, diventa molto più difficile sostenere che i due siano ancora sullo stesso piano.

Russell non è improvvisamente diventato un pilota peggiore, non è questo il punto. È Antonelli che è diventato qualcosa di più grande di quanto la Mercedes stessa avesse probabilmente previsto così presto. E, per George, questo rappresenta un’altra botta al morale in una stagione nella quale avrebbe dovuto uscire dal tunnel e invece sembra esserci finito ancora più dentro: ha perso del tutto la possibilità di impedire che l’impressione che non fosse più lui il riferimento della squadra diventasse definiva. La matematica gli concede ancora la possibilità di recuperare, ma esistono sconfitte che arrivano prima delle classifiche finali, sconfitte che si insinuano nella testa di un pilota e nella percezione di chi gli sta intorno.

Per tutte queste ragioni, esiste un prima e un dopo Monza nella stagione di George. Ad oggi, la domanda che deve porsi non è tanto quanto terreno abbia davanti a sè per raggiungere Kimi. È se riuscirà a convincere se stesso, prima degli altri, di essere ancora il pilota attorno al quale la Mercedes vuole costruire il proprio futuro. E, ad oggi, l'impresa sembra quasi impossibile.