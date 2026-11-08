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F1 | Russell, la rabbia per la pole sfumata: un errore Mercedes gli nega la rivincita
George è convinto di aver perso una pole position alla sua portata per una decisione sbagliata del muretto Mercedes. Il britannico non nasconde la delusione per un'occasione che avrebbe avuto un significato particolare dopo il mondiale conquistato da Antonelli. Ma la presenza di Albon davanti a lui lascia dei dubbi sull'esito del giro interrotto.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 8 nov 2026, 11:41
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George Russell, Mercedes
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
George Russell ha concluso le qualifiche del Gran Premio del Brasile con il secondo tempo, ma il risultato non è bastato a nascondere una profonda delusione. Il pilota Mercedes era convinto di avere nelle mani un giro da pole position, sfumato dopo una comunicazione arrivata dal muretto box. Un errore di valutazione che ha privato Russell della possibilità di giocarsi fino in fondo la prima posizione, anche se resta qualche dubbio sulla possibilità che avrebbe effettivamente potuto battere Lando Norris.
La vicenda si è consumata nella fase decisiva della Q3. Russell era impegnato in un giro molto veloce quando ha raggiunto la Williams di Alexander Albon. Dal box è arrivata l'indicazione di rallentare e prepararsi per un ulteriore tentativo, nella convinzione che ci fosse ancora tempo prima dell'intensificarsi della pioggia. La previsione si è rivelata sbagliata: pochi istanti dopo le precipitazioni sono aumentate, rendendo impossibile migliorare i tempi.
“C'è stato un problema di comunicazione – ha spiegato Russell – eravamo convinti di avere il tempo per un altro giro prima dell'arrivo della pioggia. Stavo completando un giro molto veloce, ma mi è stato chiesto di rallentare perché avevo raggiunto Albon. Poi è arrivata la pioggia. È stato molto deludente, dobbiamo capire come sia potuto accadere. Sentivo che la pole position era assolutamente alla nostra portata”.
George Russell, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La decisione è stata comunicata a Russell dal suo ingegnere di pista Marcus Dudley, ma George ha voluto evitare che la responsabilità ricadesse su una sola persona.
“Loro hanno davanti le previsioni meteorologiche, io no. È una situazione nella quale bisogna fidarsi reciprocamente. La decisione è stata sbagliata e credo che ce ne siamo resi conto quasi immediatamente, perché la pioggia stava già aumentando. Ma non è colpa del mio ingegnere: lui trasmette le informazioni che riceve da molte altre persone. Dobbiamo capire perché siamo arrivati a quella conclusione e se i nostri sistemi ci stavano fornendo indicazioni corrette”.
C'è però un elemento che rende meno scontata la convinzione di Russell. Al momento dell'interruzione del tentativo, George aveva un piccolo vantaggio sul riferimento di Norris, ma stava rapidamente raggiungendo Albon. La Williams era sensibilmente più lenta e avrebbe potuto ostacolarlo nell'ultimo settore, soprattutto nel tratto che dalla Junção porta al rettilineo d'arrivo.
Lo stesso Russell aveva segnalato via radio la presenza di Albon, facendo scattare la valutazione del muretto Mercedes. Il rischio era quello di compromettere il giro in corso e, contemporaneamente, perdere la possibilità di prepararne un altro. La scelta di rallentare aveva quindi una logica, almeno fino a quando le condizioni meteorologiche non hanno smentito le previsioni.
A rendere particolarmente amara la conclusione delle qualifiche è stato anche il significato personale che Russell attribuiva alla pole. Dopo averla mancata in Messico per appena nove millesimi, il britannico aveva trovato a Interlagos un feeling con la monoposto che raramente aveva avuto durante la stagione.
"Oggi mi sentivo davvero forte – ha raccontato – avevo più fiducia nella macchina sul bagnato che sull'asciutto e praticamente in ogni giro che completavo ero nelle prime posizioni della classifica. La settimana scorsa avevo mancato la pole per nove millesimi, ma era stata una sorpresa essere così competitivo. Oggi, invece, sentivo di poter essere il più veloce".
George Russell, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
È un dettaglio che aiuta a comprendere la reazione di George. In una stagione nella quale Kimi Antonelli ha conquistato il titolo mondiale, Russell ha vissuto momenti difficili, alternando prestazioni di alto livello a weekend nei quali non è riuscito a trovare la stessa sintonia con la monoposto del compagno di squadra. A Interlagos, con l'arrivo della pioggia, aveva finalmente la sensazione di poter imporre il proprio ritmo.
Nemmeno il messaggio di Toto Wolff, arrivato via radio per ricordargli la seconda posizione conquistata, è riuscito a consolarlo. Russell sapeva di aver perso un'occasione importante, soprattutto sul piano personale.
La pole, oltretutto, non gli avrebbe garantito la partenza dalla prima posizione. La penalità di cinque posizioni già prevista per il cambio dell’unità endotermica lo avrebbe comunque costretto a retrocedere sullo schieramento, e la differenza concreta tra il primo e il secondo tempo sarebbe stata limitata a una posizione in griglia.
“Per la squadra l'obiettivo di questo weekend è vincere il campionato, ed è ciò su cui tutti siamo concentrati – ha chiarito Russell – ma personalmente, considerando quanto accaduto la scorsa settimana, questa pole avrebbe significato molto. Sono davvero deluso per come sono andate le cose”.
Russell ha comunque cercato di riportare l'episodio nella giusta prospettiva, sottolineando la necessità di mantenere alto il morale della squadra. “Abbiamo commesso un errore di valutazione collettivo e ci sono persone nel team che probabilmente si sentono male quanto me. Dobbiamo ricordarcelo. Alla fine è stata una prestazione molto solida e dobbiamo prendere gli aspetti positivi”.
Resta il rammarico per un'occasione sfumata, anche se non è possibile stabilire se il giro interrotto sarebbe stato sufficiente per conquistare la pole. Per Russell, però, la delusione va oltre il risultato: a Interlagos aveva ritrovato quella fiducia nella monoposto che gli era spesso mancata nel corso del 2026. Ed è probabilmente questo il motivo per cui il secondo tempo gli è sembrato così difficile da accettare.
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