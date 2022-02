F1 | Russell: "Io e Lewis dovremo condividere tutti i dati"

Carica lettore audio

Quando è arrivato in Formula 1 nel 2019 George Russell aveva già fatto vedere di avere qualcosa di speciale. Nel 2017, al debutto in GP3, ha conquistato subito il titolo con la ART Grand Prix e con la scuderia francese si è ripetuto l’anno successivo in Formula 2 sbaragliando la concorrenza rappresentata da Lando Norris ed Alexander Albon.

L’esordio nella massima categoria non è stato semplice. Russell, infatti, è approdato in una Williams in crisi tecnica ed economica, ma nel 2020, complice un pacchetto certamente più competitivo, ha iniziato a far vedere di che pasta fosse fatto regalando prestazioni incredibili in qualifica.

Sempre nel 2020 George ha avuto modo di disputare il GP del Bahrain al volante della W12 per sostituire Lewis Hamilton, e se il box della Mercedes non avesse pasticciato sarebbe riuscito ad ottenere un successo clamoroso.

La possibilità di conquistare la prima vittoria in carriera sarà decisamente concreta in questo 2022. Russell adesso è un pilota ufficiale del team 8 volte campione del mondo e troverà al suo fianco un compagno di squadra decisamente tosto con cui condividere il box.

Lewis vuole che tu impari il più possibile alla Mercedes...

“Abbiamo un enorme rispetto l’un l’altro e penso che sarà d’aiuto il fatto che cinque anni fa partecipavo alle riunioni con gli ingegneri ed ascoltavo. Credo che entrambi sapessimo che prima o poi saremmo diventati compagni di squadra”.

“Dobbiamo però dare la priorità allo sviluppo della vettura perché la situazione regolamentare attuale non sarà chiara come lo è stata negli ultimi anni. Dobbiamo assicurarci di condividere più dati possibili perché è nel nostro stesso interesse. Se avremo la vettura più veloce in griglia, allora potremo preoccuparci l’uno dell’altro, ma fino a quel momento l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo dell’auto”.

Hai pensato che potresti trovarti a lottare per il Mondiale?

"Non sto nemmeno pensando a lottare per il campionato. E' una cosa che non prendo nemmeno in considerazione. La gente mi ha chiesto cosa farò di diverso ora che posso lottare per il titolo. La risposta è: niente. Il processo e la routine che ho avuto fino a questo punto è ciò che mi ha portato a ottenere questo posto in Mercedes”.

“Penso che sia importante non analizzare troppo e non cambiare troppo, perché sento di avere tutto quanto al massimo, funziona tutto, per me. Voglio continuare con quello che sono riuscito a costruire negli ultimi anni".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Ad Abu Dhabi avevi twittato dicendo che il risultato era completamente inaccettabile. Questa settimana, dati i cambiamenti apportati dalla FIA, pensi che Lewis debba ricevere delle scuse da parte della FIA?

"Penso che nello sport ci sia sempre un'enorme quantità di pressione su ogni persona, che sia un atleta, un allenatore, un manager, gli ingegneri, gli arbitri o i direttori di gara. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che quello che è successo ad Abu Dhabi non fosse corretto. I cambiamenti sono stati fatti a causa del risultato di quella gara. Ma questa è una domanda a cui deve rispondere Lewis. Penso che anche lui lo riconosca”.

“Non ho davvero molto altro da aggiungere, a parte quello che ho già detto. Gli errori possono essere fatti quando il momento è particolarmente concitato e le emozioni sono tante come in quel caso. Speriamo che con i cambiamenti fatti questo non possa più accadere in futuro. Mi spiace davvero tanto per Lewis, per come è finita la sua stagione. Aveva quella gara completamente sotto controllo. Doveva solo portarla a casa e sarebbe stato otto volte iridato".

Dopo Sakhir 2020 sono stati trovati compromessi riguardo le dimensioni dell'abitacolo della tua Mercedes?

"Penso che quest'anno ci sia stato un cambio di regolamento che prevede un volume minimo per le dimensioni dell'abitacolo per cercare di aggirare quel problema. Che ci siano stati compromessi o meno, penso che gli ingegneri sapessero che sarei stato io a guidare la Mercedes perché la macchina ha un telaio più grande. Ovviamente più piccolo è il telaio, più veloce sarà l’auto, ma per quanto ne so siamo al limite del regolamento così come ogni altra squadra da quel punto di vista. E io mi adatto alla grande. Prima non era così facile, ma ora va tutto bene".

Se tu potessi parlare a te stesso più giovane, cosa gli diresti dopo tutte le esperienze che hai fatto con la Williams?

"A una versione più giovane di me stesso direi che deve solo seguire il suo istinto. Il mio istinto mi diceva di mandare una mail a Toto o di fare come ho fatto. Essendo così giovane, per mandare una lettera a Toto serve della faccia tosta. Non so perché gliela mandai, anche perché avrei potuto non ricevere alcuna risposta da lui”.

“Rispetto a 3 anni fa sono un pilota molto più completo dopo quanto ho fatto alla Williams. La velocità di base non cambia mai, ma impari a come ottenere di più dal materiale che hai e dalle persone che hai attorno. In Williams ho imparato molto. Sono progredito e, perché no, ho anche imparato a essere più veloce. Ho imparato a gestire situazioni diverse. Questo arriva solo con l'esperienza".

Quanto sarà importante per te adattarti velocemente al nuovo regolamento? E' un vantaggio o uno svantaggio cambiare squadra con questo cambio di regolamento così grande?

"Penso che non sia assolutamente importante iniziare forte la stagione, perché è alla fine che si vince un titolo. La stagione dura ben 23 gare, basta guardare quanto accaduto lo scorso anno. Max e la Red Bull erano superiori, erano i più veloci e tutti pensavano che sarebbero riusciti a vincere agilmente i titoli. Poi la Mercedes ha reagito alla grande e nell'ultima parte della stagione avevano il pacchetto più veloce, quello più forte. Se si fa una media della stagione, le prestazioni tra Red Bull e Mercedes erano abbastanza simili”.

“Penso però che questa stagione sarà tosta perché ci sarà un molta evoluzione. Dobbiamo imparare a conoscere le gomme da 18 pollici, dobbiamo imparare a conoscere la nuova vettura a effetto suolo e come queste cose interagiscano tra loro. Sono sicuro che ci saranno filosofie interessanti quando arriveremo in Bahrain per la prima gara. Ma bisogna guardare più lontano, perché le cose cambieranno molto, molto velocemente”.