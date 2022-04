F1 | Russell: "Io leader in Mercedes? No, Lewis tornerà"

Carica lettore audio

La Mercedes lascia Imola con sentimenti contrastanti. Da un lato c’è la soddisfazione di aver concluso un Gran Premio dell’Emilia con un inatteso quarto posto ottenuto da George Russell, dall’altro c’è lo sgomento per un Lewis Hamilton che continua a faticare al volante della W13 ed oggi ha subìto l’onta del doppiaggio da parte di Max Verstappen per poi chiudere in una anonima tredicesima posizione.

Ad oggi l’aver deciso di scegliere Russell al posto di Valtteri Bottas si sta rivelando una decisione giusta da parte del team otto volte campione del mondo. Il nuovo arrivato sembra adattarsi ad una vettura davvero complessa da guidare, mentre il sette volte iridato non riesce a trovare il bandolo della matassa.

Vedere Lewis bloccato alle spalle di Gasly a centro gruppo ha lasciato perplessi in molti, specie se si paragona la gara sofferta del leader della Mercedes con quella del nuovo arrivato.

Dei 77 punti ottenuti dal team di Brackley sino a questo momento, ben 49 sono stati portati da Russell che oggi, nonostante la soddisfazione per un quarto posto che nessuno avrebbe pronosticato alla vigilia, ha sottolineato come servano miglioramenti urgenti.

“In termini di risultati stiamo ottenendo il massimo e sono certo che questi abbiano rappresentato una iniezione di fiducia non solo per me, ma anche per tutta la squadra. Ad ogni modo non possiamo ottenere questi risultati se continueremo con questo passo”.

Russell ha poi spiegato quali siano i problemi principali della W13 al momento. Non è solo il porpoising a rendere difficile la vita ai piloti della Stella, ma anche le difficoltà di far funzionare le gomme nella giusta finestra.

“Ho fatto una ottima partenza, non so cosa sia successo a Lewis, ma abbiamo sofferto entrambi e quando la monoposto non è nella giusta finestra di utilizzo delle gomme è davvero difficile da guidare. Venerdì c’erano 13 gradi ed è stato un incubo”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Quando le gomme sono nella giusta finestra è davvero piacevole da guidare, escludendo i saltellamenti. È una situazione davvero estrema, mai provata prima, e spero che tutti i team alle prese con questo problema possano trovare una soluzione perché per noi piloti non è facile continuare così. Per la prima volta ho sofferto di dolori alla schiena e al petto per il porpoising”.

In molti si sono chiesti se il miglior adattamento di Russell a questa W13 sia dovuto ai tre anni trascorsi in Williams. George ha ammesso come, con tutta probabilità, l’aver guidato delle monoposto non esattamente competitive lo abbia aiutato, ma ha cercato di glissare quando gli è stato chiesto se si aspettava di essere il leader della Mercedes nel suo anno di debutto.

“Forse le difficoltà che ho vissuto nel mio periodo in Williams mi stanno aiutando in qualche modo. Lewis sono certo che tornerà e mi sta spingendo a dare il massimo sempre. Non mi sento a mio agio in questa situazione perché so di cosa sia capace”.

Russell ha poi analizzato quanto successo in gara e si è detto sorpreso dal vedere come tutti abbiano preferito ritardare il cambio gomme per passare dalle intermedie alle slick quando la pista era ormai asciutta in traiettoria.

“Avevo chiesto di tornare ai box tre giri prima rispetto a quando abbiamo effettuato lo sosta, ma nessuno si era ancora fermato e se lo avessi fatto mi sarei ritrovato a centro gruppo alle spalle di tutti gli altri piloti con le intermedie. Non so perché nessuno abbia provato questo azzardo perché per me la pista era già pronta per le slick”.

“Abbiamo avuto un problema al pit e non siamo stati in grado di effettuare gli aggiustamenti che volevo sull’ala anteriore ed ho accusato un grande sottosterzo. Mi sono dovuto adattare e sono stato pronto a difendermi”.