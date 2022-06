F1 | Russell: "Il podio? Non avevamo il passo ma l'affidabilità"

Carica lettore audio

In una stagione dove non possiede una vettura in grado di vincere e di lottare per il podio, George Russell sta sfruttando tutte le occasioni possibili per chiudere in Top 3 e lo sta facendo al meglio.

Al Gran Premio d'Azerbaijan il pilota della Mercedes è stato il primo degli altri. Inarrivabili le Red Bull, Russell ha colto il terzo podio della stagione risultando il migliore del centro gruppo.

Russell è stato il pilota dal miglior passo dopo Max Verstappen e Sergio Perez. Una gara in cui è stato agevolato - e non poco - dal clamoroso doppio ritiro delle Ferrari di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc.

Se le Ferrari continuano a essere velocissime ma poco affidabili, le W13 sono solide. Questa solidità, sebbene unita a un livello prestazionale assolutamente insufficiente per il team pluri campione del mondo Costruttori in carica, sta dando frutti portando a ottenere podi quando si presenta l'occasione buona.

"Podio imprevisto. E' chiaro che non è ottenuto per il passo, abbiamo solo cercato di avere una macchina affidabile e l'abbiamo avuta", ha dichiarato a fine gara Russell.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Avevamo come obiettivo stare davanti alle vetture di centro gruppo, poi abbiamo approfittato della sfortuna della Ferrari. Devo dire che a Brackley il team ha lavorato bene, ora però dobbiamo puntare sulla performance".

Da ieri Russell si lamenta del bouncing presente sulla pista russa, che mette a serio pericolo l'incolumità dei piloti Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha patito molto la gara, lamentando forti dolori alla schiena già prima di concludere i 51 giri previsti.

Russell, anche grazie alla più giovane età rispetto al 7 volte campione del mondo, è riuscito a resistere meglio. Eppure anche lui ha denotato dolori al collo e alla schiena.

"Questo circuito è difficile. Ho dolore al collo anche se non ci sono curve ad alta velocità. mi fa male anche la schiena. Non so come sarà il futuro. Chiaro che non potremo correre per altri tre anni in questo modo, sarebbe stupido. Siamo la F1, l'apice del motorismo, possiamo trovare soluzioni e speriamo di farlo presto", ha concluso il pilota britannico della Mercedes.