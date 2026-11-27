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F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”

Dopo le scintille di Las Vegas, Russell ha provato a smorzare la polemica con Verstappen, ribadendo però la propria posizione, ossia che non si farà mettere i piedi in testa da Max. C'è però anche un altro punto che ha sottolineato: il modo in cui parla con i media e da cui è partita la vicenda, ritenuto con il senno di poi fin troppo onesto.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 27 nov 2026, 09:40

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Il weekend di Lusail non poteva che aprirsi così come si era chiuso quello di Las Vegas: con la faida tra Max Verstappen e George Russell. Dopo un incontro ravvicinato durante la terza sessione di prove libere in Nevada, il britannico aveva chiarito di non avere alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa dall'olandese, riaccendendo la miccia di una rivalità che, in realtà, non si è mai del tutto spenta.

Parole che avevano portato Verstappen a replicare in maniera altrettanto diretta nella conferenza stampa dopo la vittoria di Las Vegas, sottolineando come Russell fosse così distante dal suo livello da rendere quasi inutile continuare ad alimentare la polemica. Un attacco reso ancora più tagliente dall'errore che aveva visto il pilota Mercedes finire contro le barriere nel corso della gara.

Dichiarazioni su cui ora Russell vuole fare il pompiere, pur ammettendo di aver sorriso quando ha letto i commenti di Max: “Onestamente non ho molto da dire. Mi ha fatto piuttosto sorridere leggere alcuni dei commenti dopo la gara, ma alla fine dei conti ha disputato una gara incredibile e l'ha vinta. Quindi può permettersi di dire quello che vuole. Da parte mia, invece, si va avanti”, ha spiegato Russell.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell, però, non ha arretrato di un passo rispetto alle dichiarazioni di Las Vegas, confermando di non essere il tipo di pilota disposto a farsi mettere i piedi in testa da Max. Allo stesso tempo, ha scelto di prendere la vicenda con filosofia, sottolineando come sia stato l'olandese a vincere la gara: in fondo, come recita un vecchio detto, "chi vince ha sempre ragione", anche quando la discussione resta particolarmente accesa.

"Alla fine, credo di confermare quello che avevo detto dopo le prove, ma è stato lui ad andare là fuori e vincere la gara. Io no. E sono sicuro che si sia fatto una risata per quella vicenda, il che è stato piuttosto divertente. Da parte mia è semplicemente un nuovo weekend di gara: bisogna concentrarsi sulla guida e andare avanti”, ha aggiunto il britannico.

Russell fa mea culpa per il modo in cui si è esposto

C'è però un altro tema che Russell ha voluto affrontare, ossia il motivo per cui certe rivalità finiscano per alimentarsi anche lontano dalla pista. Il britannico ha infatti ammesso di essersi spesso rimproverato di essere forse troppo aperto e sincero nel rapporto con i media, dimenticando talvolta che dietro a una domanda non c'è soltanto un giornalista, ma una platea di milioni di spettatori che guardano da casa.

George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Non a caso, le dichiarazioni del sabato che hanno riacceso la miccia sono arrivate durante le interviste alle televisioni dopo le qualifiche: “Voglio vincere. È semplice. Non si tratta di una guerra di parole fuori dalla pista. Credo di essere stato forse fin troppo aperto e sincero quando parlo con voi giornalisti. Ho un buon rapporto con gran parte dei media e delle persone con cui mi confronto, e a volte finisci per dimenticarti che non stai parlando con una sola persona”.

“In questo momento, per esempio, stiamo avendo una conversazione, ma in realtà non sto parlando solo con voi: sto parlando a milioni di persone davanti alla televisione. Penso che questo buon rapporto, in un certo senso, mi abbia probabilmente penalizzato un po'. Fa parte delle lezioni che si imparano nella vita e nel mondo in cui viviamo”.

L'incidente è nato dal voler cercare troppo la vittoria

Di fatto, ora la competizione si deve spostare dalle parole ai fatti, dalle interviste alla pista, andando a ritrovare quel risultato che gli servirebbe per chiudere bene la stagione: “Ma la competizione è in pista. È lì che voglio combattere le mie battaglie, è lì che voglio confrontarmi. Ho un enorme rispetto per Max, per il suo talento al volante e per tutto quello che ha ottenuto in pista”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nelle parole di Verstappen dopo la gara c'è stato spazio anche per un riferimento all'incidente di Russell a due giri dal termine, quando il pilota Mercedes è finito contro le barriere nel tentativo di superare il compagno di squadra. Nonostante il contatto, il britannico è riuscito a ripartire e a conservare una posizione in zona punti, un bottino utile per la corsa al terzo posto nel mondiale piloti ma George vuole ben altro.

Il punto è andare alla ricerca di quel risultato che possa ridare un minimo di fiducia in una stagione iniziata molto bene e conclusa con più interrogativi che risposte. "Ovviamente, il mio errore a Las Vegas è arrivato quando stavo cercando di superare il mio compagno di squadra. Credo che la verità sia che, in questo momento, la mia propensione al rischio sia probabilmente un po' troppo elevata, perché sto cercando di ottenere grandi risultati e di lasciare qualche segnale importante”.

“Se fosse stata la prima gara dell'anno, non avrei mai tentato quella manovra a due giri dalla fine. Ma con sole due gare rimaste in stagione, ho deciso di provarci. Non è stata una scelta dettata dalla frustrazione. Ero semplicemente disposto a rischiare di più per cercare la vittoria. Col senno di poi è stato un errore? Sì. Ma, come ho detto, avrei potuto essere più conservativo e sono convinto che avrei chiuso secondo o terzo. E probabilmente sarei rimasto deluso da me stesso per non aver provato quella manovra”.

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