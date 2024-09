F1 | Russell: "Forti nel momento decisivo. Si può vincere"

La Mercedes, in modo non troppo chiassoso, aveva già fatto vedere nelle prove libere di Monza di poter essere la prima rivale delle McLaren, almeno sul giro secco. E così è stato.

George Russell si è rivelato il primo rivale delle monoposto papaya, terzo, e staccato di appena 113 millesimi dal tempo che ha portato Lando Norris a ottenere la quinta pole position della carriera.

Russell è stato autore di un colpo di coda eccellente grazie a un ultimo giro di Q3 buono abbastanza da mettersi dietro le Ferrari, le Red Bull e il compagno di squadra Lewis Hamilton.

"E' andata bene", ha ammesso Russell al termine delle Qualifiche del Gran Premio d'Italia. "E' meglio di quanto mi aspettassi perché la Q1 e la Q2 sono state difficili per me. Per fortuna ci siamo tenuti il meglio per la fine".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Non siamo troppo lontani dalla McLaren, che al momento è velocissima, ma noi stiamo lavorando tantissimo per riprenderli. Sono molto contento del risultato di oggi".

I primi 6 delle qualifiche di Monza sono risultati tutti molto vicini, racchiusi in poco più di un decimo. Ecco perché Russell si aspetta una gara serrata in vista di domani e di avere anche possibilità di vittoria.

"Penso che domani sarà una battaglia serrata, siamo tutti molto vicini. Ci aspettavamo questo tipo di competizione. Se fai un bel lavoro hai davvero la possibilità di vincere, per cui sono molto carico per domani".