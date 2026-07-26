F1 | Retroscena Russell lento al via: un problema alla PU ha mandato fuori controllo i giri motore

Ieri una perdita di liquidi dopo il passaggio su un cordolo che ha mandato KO il motore, oggi un problema in partenza che lo ha fatto finire in antistall al via, costandogli diverse posizioni. Anche quello d’Ungheria non è stato un weekend semplice per George Russell, che dopo la gara non ha nascosto di aver bisogno di una pausa per recuperare da una prima parte di stagione con più rimpianti che soddisfazioni.

Il fine settimana di Budapest rappresenta un po’ lo specchio di quei rimpianti, non tanto perché questo weekend ci fosse la performance, tanto che ieri anche senza problema lo stesso George ha confermato che difficilmente sarebbe riuscito a centrare la top 3, ma più che altro perché certe volte le situazioni sfortunate alle volte si sommano influenzando ancor di più il risultato.

Il problema alla partenza di oggi che lo ha mandato in antistall è uno di quei casi. Ma cosa è successo? Subito via radio il team aveva spiegato che sembrava esserci stato quasi un errore da parte dello stesso Russell, avendo allentato il piede dal pedale dell’acceleratore durante la procedura di partenza, quando il motore si trovava a giri alti e deve creare il boost sufficiente per il via.

George Russell, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, sebbene Russell abbia effettivamente alzato leggermente il piede, passando da circa il 30 % a sotto il 10 % del pedale dell’acceleratore quando i semafori erano illuminati, quella non è stata la causa scatenante ma la conseguenza di un altro problema. Come spiegato da Toto Wolff dopo la gara, c’è infatti una motivazione tecnica e non dipende dal pilota.

“Sembra che ci sia stato un altro problema. Pare che abbia dato circa il 10% di gas e la vettura abbia raggiunto immediatamente il massimo dei giri. Ha tolto il piede dall’acceleratore ed è calato. Questa è la ragione. Non sono affatto contento dei troppi errori che sono successi, questo è il motivo. Poi però ha guidato molto bene”, ha spiegato Wolff, che poi a Sky ha aggiunto come la situazione non è accettabile per gli errori commessi, tra affidabilità e situazioni tecniche, dal team in questa prima parte di stagione.

Una ricostruzione che in effetti combacia con quella menzionata da Russell dopo la corsa, il quale ha spiegato come a un certo punto avesse notato che i giri motore si fossero alzati oltre la soglia, motivo per cui ha provato ad abbassarli giocando con l’acceleratore. In sostanza, il gioco con il pedale da parte del pilota Mercedes sarebbe stato una conseguenza e non una causa.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Ero sull’acceleratore mantenendo i giri motore, poi all’improvviso, circa quattro secondi prima che si spegnessero le luci, il motore ha iniziato a salire di giri fuori controllo. E io reagivo con il pedale del gas, ma non succedeva nulla. Il motore non rispondeva all’acceleratore”, ha spiegato il britannico. In effetti, i piloti devono mantenere fisso un certo livello di acceleratore per creare il boost necessario per il turbo.

Qualcosa che i piloti possono controllare anche sul volante, perché durante la procedura di partenza vi è un sistema che indica a chi sta nell’abitacolo se i giri motore raggiunti sono troppo alti o troppo bassi, in modo da poter reagire di conseguenza. Osservando l’onboard del britannico, si sente in effetti come l’andamento dei giri motore, soprattutto durante la procedura quando si accendono i cinque semafori, non sia lineare e ciò è confermato anche dai dati.

Effettuando ad esempio un paragone con il compagno di box Andrea Kimi Antonelli, si può notare come entrambi, all’inizio della procedura durante i cinque secondi extra di preparazione aggiunti quest’anno, raggiungano circa il 30 % del pedale, come da prassi. Ma mentre l’input dell’italiano rimane stabile, così come i giri motore attorno ai 12300, nel caso di Russell la situazione è profondamente differente.

Il problema di Russell al via nel GP d'Ungheria Foto di: Gianluca D'Alessandro

Sulla vettura del britannico si iniziano infatti a superare i 12700 giri, arrivando a toccare anche per degli istanti quota 12800, un valore davvero importante. Ed è per questo che Russell, come spiegato nelle interviste, prova a variare l’input sull’acceleratore alzando il piede, fino quasi a sollevarlo del tutto, ma non è comunque sufficiente per stabilizzare la situazione.

Anzi, dai dati si vede come in effetti per un breve momento il motore scenda ben sotto i dodicimila giri, per poi rialzarsi e tornare attorno ai 12600 giri nonostante Russell avesse il pedale dell’acceleratore sotto il 10%. Ed è lì che nasce la seconda parte del problema. Quando il britannico è scattato dalla griglia aveva il pedale dell’acceleratore solo al 9%, non potendo forzare, mentre Antonelli era al 30% per darsi lo slancio al via, come avviene normalmente.

Ma quando Russell ha provato a lanciarsi dalla griglia, il motore ha perso improvvisamente molti giri, in parte probabilmente dovuto al fatto che fosse partito con il pedale dell’acceleratore sotto il 10%. Mentre per Kimi il motore è rimasto attorno ai 5800 giri nel momento del rilascio della frizione, per il britannico è sceso a 4500 e, non avendo sufficiente spinta, è entrato l’antistallo.

Un problema che ha condizionato l’intera corsa di Russell e che avevano già sperimentato nel corso dei test prestagionali in Bahrain: “Era ovviamente un motore nuovo di zecca. Credo fosse qualcosa che avevamo già visto in pre‑stagione a un certo punto, ma sì, non ne ho idea”.