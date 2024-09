F1 | Russell: "Buon podio, ma meritavamo solo il 5° posto"

Il Gran Premio d’Azerbaijan, ancora una volta, non si è dimenticato di regalare qualche imprevisto. Questa volta, il colpo di scena è arrivato al 49esimo dei 51 giri previsti: un contatto tra la Red Bull numero 11 e la SF-24 numero 55 che mette fuori dai giochi sia Carlos Sainz – che stava vedendo sempre più vicina la possibilità di un podio - sia Sergio Perez, che in un attimo vede sfumare il ritorno su un podio che mancava dal Gran Premio di Cina.

A ringraziare, in primis, è stato George Russell. Il britannico si trovava quinto al momento dell’impatto. Un regalo inaspettato in una fase definita dallo stesso pilota Mercedes come “la più difficile” della sua corsa: “Il momento più difficile per me oggi è stato guidare a tutto gas e trovarsi all’improvviso davanti un muro di fibra di carbonio al penultimo. È stato pazzesco – continua - perché stava succedendo qualcosa ma non sono riuscito a capire subito cosa stesse succedendo, è stato uno shock per me. Poi è uscita la Virtual Safety Car ed ero contento che sia Carlos che Checo stessero bene. È stata una gara molto lunga e strana e sono contento di essere sul podio”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

È stata “una gara strana”, certo, perché probabilmente mai in Mercedes avrebbero immaginato che la gara azera avrebbe potuto regalare questo esito. Russell evidenzia il duro lavoro del team durante il weekend e anche le sue difficoltà al via: “Sono partito malissimo – commenta - perdevo molto terreno all’inizio, però sulle gomme dure eravamo tra i più veloci. È stato grandioso superare Max e poi c’è stato questo bonus che ci ha portato sul podio”. Se il podio è stata la più grande sorpresa nella domenica di George, il sorpasso ai danni di Max Verstappen al giro 34 ha rappresentato una grande soddisfazione, una possibilità per avvicinarsi al gruppo di testa e cogliere il prezioso bonus del terzo posto.

Un risultato che, però, non deve distogliere l’attenzione dal reale potenziale della Mercedes a Baku: “Oggi avremmo dovuto chiudere al quinto posto, quello era il risultato per il nostro valore. Dobbiamo ringraziare la qualifica di Lando ieri, se non avesse avuto quel problema sarebbe stato davanti anche lui a noi. Quindi non voglio lasciarmi trasportare troppo dall’entusiasmo per questo podio. C'è tantissimo lavoro da fare, spero che Singapore sia un weekend migliore”.