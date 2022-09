F1 | Russell: "Felice del podio, impossibile lottare per vincere"

F1 | De Vries: un debutto speciale al di fuori delle... regole

Il primo GP dell'olandese è contrassegnato da una serie di particolarità che lo hanno reso speciale al di là del nono posto finale in zona punti. Il pilota è un fantino ed è stato necessario aggiungere 13 kg di zavorra fra una sessione e ll'altra. Non solo ma si è preso una reprimenda perché non sapeva come rispettare il "delta time" in safety car non conoscendo le procedure dei sistemi di bordo. E poi lo hanno estratto dall'abitacolo perchè era fisicamente sfinito: "Queste F1 richiedono uno sforzo anche in rettilineo!".