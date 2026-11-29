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F1 | Russell, ecco il danno costato oltre 5 decimi al giro: "Inaccettabile che non sia uscita la VSC"

Anche in Qatar, il britannico non è stato fortunato, perché nel secondo giro ha colpito un detrito lasciato dalla Racing Bulls di Lindblad che è poi rimasto incredibilmente incastrato nella zona del t-tray, costando secondo i dati della Mercedes oltre mezzo secondo al giro. Russell recrimina anche per come la direzione gara ha gestito la situazione.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 29 nov 2026, 20:06

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Il danno alla Mercedes W17 di George Russell durante il GP del Qatar

Foto di: Mercedes AMG

"Piove sul bagnato", verrebbe da dire ripercorrendo la stagione di George Russell. O, per usare un altro detto che sembra calzare a pennello, "la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”, perché pure in Qatar l’inglese ha visto sfuggire la vittoria sfuggire a causa di un danno rimediato subito al secondo giro e costato oltre cinque decimi al giro, con quell’amaro retrogusto di un’occasione mancata.

Scattato dalla pole, Russell era riuscito a tenere alle sue spalle Antonelli al via, aspetto fondamentale per pensare di puntare alla vittoria. Data la chiara superiorità mostrata dalla Mercedes durante tutto il weekend, anche il britannico era infatti ben consapevole che la lotta per il successo di tappa si sarebbe giocata internamente.

Per questo era così importante restare davanti su una pista dove, oltretutto, sorpassare non è semplice. Tuttavia, tutto è cambiato al secondo giro, quando Russell è stato il primo pilota a transitare nella zona di curva due dove erano presenti dei detriti e del polistirolo lasciati dall'uscita di pista di Arvid Lindblad con la Racing Bulls nelle fasi iniziali della gara.

George Russell, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sfortuna vuole che i detriti si trovassero proprio sulla traiettoria ideale, con Russell che ha preso in pieno l’endplate in carbonio dell’ala anteriore lasciato da Lindblad, rimasto incredibilmente incastrato proprio nella zona del t-tray della W17. Quella è una zona estremamente delicata per la gestione dei flussi della vettura, perché influenza il modo in cui l’aria arriva all’ingresso del fondo.

È per questo che gli ingegneri ai box hanno rivelato subito una perdita di carico aerodinamico nei dati, il che ha un peso specifico piuttosto su una pista come questa dove serve avere stabilità in appoggi lungo i curvoni veloci. Parlando dopo la gara, Wolff ha rivelato che è costato ben più di mezzo secondo al giro: “Se si guarda l'entità dei danni, credo che in termini di passo valessero almeno tre quarti di secondo al giro, se non di più”, ha spiegato il Team Principal della Mercedes.

“Quindi sono molto contento per lui che sia riuscito a resistere e a portare a casa il risultato. Il secondo posto è stato figlio davvero di un'ottima prestazione”. Russell è infatti riuscito a tenere duro e chiudere in seconda posizione, ma con un ritardo di 31 secondi da Antonelli, di fatto accumulato tutto durante il corso dell’ultimo stint, dove la differenza di ritmo tra i due è stata evidente.

Il danno della Mercedes W17 di George Russell

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Durante il secondo pit stop, infatti, i meccanici avevano anche provato a rimuovere il pezzo in carbonio rimasto incastrato proprio nell’elemento che collega il telaio al t-tray, ma è stato impossibile, per cui il britannico non solo ha perso tempo extra ai box, ma si è ritrovato comunque con una macchina ancora danneggiata.

Al netto di ciò, probabilmente Antonelli avrebbe vinto comunque, ma questo episodio si aggiunge a una folta lista di episodi sfortunati che hanno minato il campionato del britannico: "Aggiungetelo alla lista" - ha commentato Russell nel dopo gara con un sorriso amaro. "Riassume perfettamente la mia stagione. Quando sono arrivato in quel punto della pista, ho pensato fosse inaccettabile trovare detriti ovunque”.

"Ho capito appena li ho colpiti che l'impatto era stato piuttosto forte e che qualcosa non andava. Ho visto il fondo ed è davvero un peccato. Sono comunque contento di essere salito sul podio, ma non sarebbe dovuta andare così".

Russell ha messo in discussione la decisione della direzione gara di non intervenire immediatamente con una Virtual Safety Car per consentire la rimozione dei detriti: "Era letteralmente il primo passaggio dopo il via. Arrivato alla curva 2 c'erano detriti ovunque. E alla curva 3 ce n'erano ancora di più. Non riuscivo a credere che non fosse stata quantomeno esposta una VSC. Ma questa è la mia stagione, a essere onesti. Kimi ha fatto un lavoro incredibile".

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