F1 | Russell e Norris lanciano l'allarme: "L'effetto scia è minore"

Carica lettore audio

"F1, abbiamo un problema"?. Forse è ancora troppo presto per parlarne in questi termini, ma la prima sessione di test pre-stagionali ha dato conferme positive e negative dei nuovi progetti delle monoposto nate seguendo i rigidi dettami del nuovo regolamento tecnico che la Formula 1 ha adottato a partire dal 1 gennaio di quest'anno.

Il nuovo regolamento è stato pensato dal dipartimento tecnico della FIA per provare a incrementare la possibilità da parte dei piloti di potersi seguire nel corso della gara. Meno turbolenze nocive per fare in modo che l'aerodinamica di chi segue non venga disturbata, ma anche gomme in grado di non surriscaldarsi se due monoposto rimangono a contatto per più giri.

Tutti accorgimenti che sembrano aver funzionato. Tanti piloti hanno sottolineato come, con le nuove vetture, seguire chi è davanti risulta più facile rispetto al recente passato. Ci sono aspetti positivi, ma è bene portare all'attenzione di tutti anche quelli negativi.

Nei tre giorni di prove al Montmelò, alcuni piloti hanno avuto modo di seguire delle monoposto e di notare un effetto scia minore. Uno di questi è George Russell. Il nuovo pilota della Mercedes ha detto a Motorsport.com che sì, la situazione attuale permette maggiormente ai piloti di seguire chi è davanti, ma anche che l'effetto scia minore potrebbe realmente rappresentare un problema se confermato anche nelle prime gare.

"Penso che la situazione sia migliorata, perché ora puoi seguire maggiormente le vetture che ti sono davanti. Ma l'effetto scia è più basso rispetto a prima, credo".

"Quindi, davvero, non so se superare sia più facile. Ovviamente per riuscire a superare hai bisogno di un determinato gap sul rettilineo dalla vettura che ti precede, perché alla fine puoi farlo solo alla fine del rettilineo e a inizio curva".

"Penso che, sì, potremo stare più vicini alle altre monoposto, ma da quello che abbiamo visto nei test, l'effetto scia è certamente meno efficace. Quindi dovremo aspettare le prime gare e vedere".

"Sono arrivato alle spalle di Norris ed ero abbastanza vicino. Non sono riuscito a raggiungerlo in rettilineo. Questo è stato un po' preoccupante. Ma vedremo in gara cosa si potrà fare".

Dal canto suo, Lando Norris ha confermato quanto detto da Russell in merito ai sorpassi e alla possibilità di farli. La preoccupazione è proprio legata all'effetto scia, che sembra essere minore rispetto agli anni precedenti.

"George ha detto bene a riguardo", ha dichiarato il pilota della McLaren. "Penso che in uscita di curva la situazione sia migliorata. Quanto, però, è difficile da dire perché abbiamo viaggiato con diversi carichi di carburante, gomme a mescola diversa e così via".

"Forse, quando ci sono 3,4,5,6 macchine davanti, la situazione potrebbe essere ancora differente. Ma tutto questo ovviamente provoca dei deficit per ciò che riguarda l'effetto scia. Potremo seguire le vetture più da vicino, ma poi la scia sarà peggiore. Quindi abbiamo notato effetti positivi, ma anche negativi".

"Non s qualche sia l'effetto maggiore al momento, quindi, per capirlo bene, dovremo aspettare e vedere. Lo scopriremo solo alla prima gara della stagione", ha concluso Norris.