F1 | Russell e il paragone con la... Gioconda: "Devo cambiare stile e guidare come non ho mai fatto prima"

Il secondo posto di Russell a Silverstone è arrivato quasi come una sorpresa, frutto di un doppio colpo di fortuna tra l’uscita di Andrea Kimi Antonelli e la posizione guadagnata durante la Safety Car. Un risultato insperato che ha compensato un episodio sfortunato, perché una foratura lenta lo aveva fatto scivolare indietro, estromettendolo definitivamente dalla lotta per il podio.

Al di là del risultato di Silverstone, emerge ormai un trend chiaro. In Mercedes, Andrea Kimi Antonelli si è preso il ruolo di leader a suon di performance, dimostrandosi non solo veloce ma anche costante, ciò che invece è mancato al britannico. Ci sono stati weekend in cui, soprattutto in qualifica, Russell è riuscito a essere competitivo, ma senza continuità, pagando poi in gara soprattutto nella gestione delle gomme.

È in questo ambito che Antonelli sembra avere un vantaggio netto sul compagno di squadra, e non è un segreto che i due abbiano stili di guida molto diversi. L’anno scorso, quando Mercedes introdusse la nuova sospensione posteriore che riduceva la stabilità del retrotreno in ingresso curva, Antonelli pagò il prezzo del suo stile di guida più aggressivo. Inoltre, le vetture a effetto suolo erano molto diverse da quelle attuali, soprattutto in termini di feeling e prevedibilità.

George Russell, Mercedes Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Le monoposto del precedente ciclo tecnico lasciavano meno margine al pilota per “giocare”, soprattutto perché in inserimento erano molto più stabili ma solo se portate nella finestra corretta. Non a caso, con le vetture a effetto suolo, quando il posteriore "partiva" non c’era modo di salvarlo. Ora, con il nuovo ciclo regolamentare, il retrotreno è più instabile ma anche più sincero.

Può sembrare un paradosso, ma per un pilota che ha sempre avuto uno stile molto pulito e fluido, efficace nelle curve veloci dove serve grande precisione, queste nuove vetture richiedono una sorta di reinterpretazione. Un tema simile è stato citato anche da Charles Leclerc, che in alcune fasi della curva ha dovuto modificare il proprio approccio.

Ma cambiare non è così semplice e immediato, soprattutto ora che ci sono gomme ancora più strette e serve capire come farle funzionare al meglio. È qui che arriva la parte complicata, perché per i piloti non esiste un interruttore on-off per modificare lo stile di guida, serve adattamento. In altre occasioni, Russell aveva spiegato di aver provato a imitare lo stile di Antonelli, ma che per lui non aveva funzionato, tornando a concentrarsi sul proprio metodo di lavoro.

George Russell, Mercedes Foto di: Manuel Eletto

Il britannico ha spiegato che ha chiari i motivi per cui fatica: “Il bello è che non ho avuto un solo weekend in cui fossi confuso sul passo. È sempre stato tutto chiarissimo nei dati. A volte è talmente evidente che il nostro capo ingegnere quasi lo definisce un problema della vettura, perché dai dati si vede molto bene e si può risolvere”, ha spiegato Russell alla vigilia del GP del Belgio.

“Mentre in passato, con altri piloti o con alcuni miei ex compagni di squadra, quando mancava il passo era più una situazione da grattarsi la testa per capire il motivo. Io invece so esattamente perché, se non vinco o non sono in pole, dai dati è chiaro il motivo e cosa devo fare per migliorare. E quando sono in pole, è altrettanto chiaro il perché”.

Il punto per Russell è che lo scorso anno fosse più semplice trovare la finestra ideale in cui far funzionare la vettura in termini di bilanciamento e stile di guida, mentre quest’anno si sta rivelando più complicato del previsto. Ci sono stati anche weekend in cui ha faticato di più, soprattutto quelli con minor grip, in cui manca quell’aderenza aggiuntiva della pista che in parte maschera certi limiti.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Anzi, in certi weekend quei limiti per Russell emergono ancora di più, perché il modo di guidare di Antonelli stabilizza il posteriore e lo aiuta nella fase di inserimento, dove l’italiano riesce a guadagnare qualcosa in più. Da questo punto di vista, per il britannico è difficile replicarne la stessa efficacia, soprattutto ora che ci sono gomme ancora più strette e serve una certa stabilità per la frenata rigenerativa al posteriore.

“Non è che un giorno mi dimentico come si guida e il giorno dopo me lo ricordo. È solo una questione di non riuscire a mettere la macchina nella finestra ideale. L’anno scorso sentivo di avere una percentuale molto alta di giri in cui riuscivo a tirare fuori tutto il potenziale della macchina, del setup, delle gomme insieme ai miei ingegneri. Quest’anno quella percentuale è molto più bassa. Ed è proprio su questo che sto lavorando: renderla più costante”.

Come detto, però, non è semplice trovare la quadra e soprattutto adattarsi con rapidità. A volte non basta osservare la telemetria e provare a prendere spunto dal compagno di squadra per vedere un miglioramento immediato. Certi gesti devono diventare naturali e, per spiegare perché serva tempo per modificare stile di guida e setup, Russell ha tracciato un parallelo piuttosto curioso.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“È come se qualcuno ti chiedesse di disegnare la Gioconda avendola lì davanti: pensi di riuscirci subito? Magari con la pratica sì. E con queste nuove power unit, con queste nuove gomme, con queste nuove macchine, devo impostare la vettura in un modo che non si adatta al mio stile di guida”, ha poi aggiunto il britannico, sottolineando che cambiare stile lo dovrebbe portare a guidare in modo diverso da come ha corso nel resto della sua carriera.

“Devo guidare in un modo in cui non ho mai guidato in tutta la mia carriera. E devo adattarmi. E so esattamente cosa devo fare. Ma poi uscire in pista e riuscirci, quando hai guidato per 20 anni in un certo modo, e quel modo ha funzionato per 20 anni, e ora improvvisamente funziona il 50% delle volte, mentre l’altro 50% non funziona… devi cercare di capire: ok, questo weekend funzionerà il mio modo abituale? Oppure devo adattare il mio approccio?”

“Se devo adattare il mio approccio, come lo faccio? E come lo faccio restando veloce? Perché quando ho guidato al mio massimo, lo facevo in modo subconscio, senza nemmeno pensare alla guida. E ora devi pensare, devi cercare di trasformare queste nuove tecniche in tecniche subconscie. Ed è questa la sfida. Qui tutti sono al massimo livello, e si torna alla conversazione con Leclerc, e anche ad alcune delle difficoltà che sta affrontando lui. Non ha molto senso che un giorno siamo così competitivi e il giorno dopo no”.