F1 | Russell dovrà cambiare motore: c’è stata una perdita d’acqua dopo il passaggio su un cordolo

"Se qualcosa può andar male, lo farà". La legge di Murphy risuona tristemente quasi come una minaccia per George Russell in questa fase della stagione, perché dopo il problema software che lo ha rallentato a Spa, anche in Ungheria non sono mancati i contrattempi tecnici che lo hanno penalizzato nel finale delle qualifiche, costringendolo poi a fermare la vettura subito dopo aver concluso il suo ultimo giro.

Dopo essere passato duramente sul cordolo in uscita da curva 4, finendo sulla parte più esterna e insidiosa, realizzata appositamente con una forma triangolare molto aggressiva per impedire alle vetture di andare larghe, sulla vettura del britannico si è infatti verificata una perdita d’acqua.

Addirittura, secondo quanto poi spiegato da Russell, qualche goccia d’acqua sarebbe finita sugli pneumatici posteriori abbassandone le temperature di esercizio, oltre ovviamente al grip complessivo. In ogni caso non sarebbe comunque riuscito a migliorarsi, perché ha abortito il giro nel momento in cui è arrivato all’ultima curva, trovando la bandiera gialla per il testacoda di Max Verstappen.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Abbiamo avuto una perdita d’acqua e ho preso un dosso in curva 4. Il giro stava andando bene fino a quel punto, poi all’improvviso non più. Non ci ho pensato molto e il team mi ha detto che l’acqua stava finendo sulle gomme. Perché appena abbiamo visto nei dati la perdita d’acqua, le temperature delle gomme posteriori si sono improvvisamente abbassate”, ha detto Russell dopo la sessione.

La top 3 non sarebbe stata alla portata, ma l’obiettivo era quantomeno quello di riuscire a mettersi alle spalle in griglia Max Verstappen e Oscar Piastri. Tuttavia, la notizia peggiore non riguarda tanto la posizione di partenza, quanto il fatto che la perdita d’acqua, nonostante Russell abbia fermato la vettura subito dopo aver concluso il giro, abbia innescato il cedimento del motore. A confermarlo è stato il Team Principal Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport Italia, spiegando che la power unit ora dovrà essere sostituita.

Fino a ora Russell ha utilizzato tre motori, quindi ha ancora un’unità fresca a disposizione ed è quella che monterà domani. "Durante l’ultimo giro di George in Q3 abbiamo rilevato una perdita di pressione dell’acqua sulla sua vettura e gli abbiamo detto di fermarsi per precauzione una volta completato il giro", ha poi spiegato Mercedes dopo le qualifiche.

"Dopo ulteriori verifiche, abbiamo deciso di sostituire la sua power unit in vista della gara di domani, passando alla quarta unità della stagione, quindi ancora all’interno della sua allocazione. Poiché la sostituzione riguarda un componente danneggiato che viene rimpiazzato con uno della stessa specifica, George non riceverà alcuna penalità in griglia".

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Parlando delle performance, Russell ha spiegato che sul fronte del passo gara la vettura si è comportata meglio, confermando come sul giro secco il limite principale sia stato individuare la giusta finestra di funzionamento delle gomme. Sulla lunga distanza, invece, riescono a gestire il posteriore con maggiore controllo. Resta però evidente che, partendo dalla settima casella, salvo episodi particolari, il recupero sarà complicato.

“Credo che la nostra valutazione dopo le FP2 di ieri fosse che ci mancavano circa sette decimi sul passo da qualifica, mentre avevamo il passo gara più veloce. Questo ti fa capire che non è un problema di macchina, ma di gomme. E penso che domani avremo la risposta sul fatto che abbiamo trovato il giusto equilibrio tra il riscaldamento delle gomme per la qualifica e quello per la gara”, ha commentato poi Russell.