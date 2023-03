F1 | Russell: "Decisioni sbagliate in inverno, troppo conservativi"

Carica lettore audio

Dopo un’ultima parte di 2022 in crescendo, sulla W14 erano riposte grandi speranze, sia internamente che esternamente. Per quanto Red Bull fosse la vettura di riferimento, l’obiettivo era quello di tornare a lottare con costanza al vertice, in cima alla classifica, esattamente dove Mercedes aveva lasciato prima del cambio regolamentare.

Tuttavia, Sakhir ha raccontato un’altra realtà. La squadra della Stella non è dove vorrebbe essere, anzi, il suo distacco dalla cima è addirittura aumentato, specie in gara, elemento dove l’anno passato la W13 comunque riusciva a difendersi.

Ancor prima della corsa, Toto Wolff era uscito allo scoperto, sottolineando come Mercedes avrebbe dovuto tagliare i ponti con il passato e iniziare un nuovo ciclo tecnico, perché la strada percorsa fino a questo momento evidentemente non avrebbe portato ai risultati preposti. Parole forti, che hanno trovato poi eco anche dai piloti, Lewis Hamilton e George Russell, con quest’ultimo che, alla vigilia dell’appuntamento di Jeddah ha fatto il punto sulla situazione.

Il britannico ha ammesso che le decisioni prese durante l’inverno si sono rivelate quelle sbagliate e che, molto probabilmente, il team abbia commesso degli errori in fase di progettazione nel cercare il giusto bilanciamento tra le prestazioni e la riduzione del porpoising. Gli obiettivi prefissati per l’inverno, infatti, sono stati raggiunti, ma è chiaro che non si sono rivelati sufficienti per battere la concorrenza.

Il GP del Bahrain è stato deludente. Che cosa si prova all'interno della squadra; una crisi di risposta simile a quella dell'anno scorso?

"Credo che, in primo luogo, non si tratti di una situazione simile a quella dell'anno scorso. In termini di prestazioni sì. Ma l'anno scorso eravamo quasi confusi su come risolvere i problemi, ci grattavamo molto la testa, cercando di capire perché le macchine rimbalzavano e come risolverle. E ci è voluto molto tempo prima di riuscire a risolvere il problema. Ora, invece, se si esaminano le cose che abbiamo fatto durante l'inverno, riconosciamo di aver preso alcune decisioni sbagliate e accettiamo e capiamo perché ci troviamo in questa posizione. Ma il fatto è che credo che ci siano delle aspettative nei confronti della Mercedes, all'interno della squadra stessa, all'interno o all'esterno, e dal punto di vista dei tifosi. E chiaramente non siamo in una posizione in cui vogliamo essere, quindi direi che quella lettera è servita a tranquillizzare le persone all'interno e all'esterno e a ricordare che stiamo lavorando sodo per tornare nella posizione in cui la Mercedes vuole essere".

Il team ha fissato un obiettivo troppo basso o gli strumenti erano sbagliati? Qual è stata la spiegazione?

“Penso di sì, come ha detto Toto [Wolff], gli obiettivi sono stati raggiunti. Ma è chiaro che gli obiettivi non erano corretti. Se si considera, ad esempio, la W13, è evidente che siamo stati troppo aggressivi con la vettura. Eravamo chiaramente troppo aggressivi con il design della vettura e con la questione porpoising. E questo è stato il nostro grande limite. Ora, a distanza di 12 mesi, volevamo trovarci in una posizione in cui non ci fosse nulla di tutto ciò. E probabilmente abbiamo esagerato nella direzione opposta: abbiamo compromesso troppe prestazioni, troppa deportanza per la mancanza di porpoising. Per questo probabilmente le modifiche apportate dalla FIA durante l'inverno hanno risolto la maggior parte dei nostri problemi. Detto questo, probabilmente possiamo recuperare parte delle prestazioni perse a causa di un atteggiamento troppo conservativo. Pensiamo di essere sulla strada giusta con la nostra filosofia? Probabilmente no. Quindi, credo che ci siamo riuniti tutti. Il team si è riunito martedì della scorsa settimana e ha avuto delle conversazioni molto oneste e aperte. Sono state date risposte a molte domande su come ci siamo trovati in questa posizione. Cosa faremo a breve e medio termine per uscirne? Quale strada vogliamo percorrere? E questi cambiamenti sono già in atto, per imboccare la strada che crediamo ci riporterà alla vittoria”.

La vittoria del Brasile ha dato un'impressione sbagliata del concept?

“Tutti noi abbiamo aspettative incredibilmente alte all'interno della Mercedes. E ci sono così tante chiacchiere all'interno dei media, all'interno e all'esterno, che credo sia stato un tentativo di calmare tutto questo, di sedersi dopo, diciamo, 24 o 48 ore, di guardare all'intera questione con occhi razionali, di affrontare la questione in modo pragmatico per cercare di risolvere alcuni problemi. Considerando che non bisogna saltare su troppe cose, quando tutte le emozioni erano molto alte durante il weekend di gara in Bahrain, durante la mattinata di lunedì. In definitiva, siamo tutti coinvolti in questa situazione. Non è stata una sola persona a decidere di andare in una direzione. Siamo stati noi, collettivamente, come squadra, a credere che questa fosse la direzione giusta. E chiaramente non lo è stata. Sì, forse il Brasile ci ha portato su una strada un po' sbagliata, perché ci sembrava di migliorare come squadra, di andare nella direzione giusta. E anche questo va analizzato, perché l'anno scorso siamo migliorati, non c'è dubbio. Soprattutto verso la fine dell'anno, pensavamo davvero di essere sulla buona strada e la W14 era probabilmente una versione più estrema della vettura che avevamo alla fine dell'anno scorso. Ma è chiaro che gli altri sono andati in direzioni diverse, noi siamo andati oltre, e non era quella giusta”.

Lewis ha suggerito di non essere stato ascoltato. Cosa ne pensi?

“Penso che Lewis stia alludendo a qualcosa di molto specifico, che non è certo la causa principale dei nostri problemi. Penso che i tempi siano probabilmente diversi oggi, rispetto a tre, quattro o cinque anni fa, dove tutto era possibile. Il denaro non era un problema, puoi fare tutto quello che vuoi. Se volevi fare un'auto completamente nuova, puoi farlo da un giorno all'altro. Ora ci sono molte restrizioni e a volte bisogna trovare il miglior compromesso. Ci sono molte cose che vorremmo cambiare nella vettura. Ma quando si lavora con un budget limitato e con le norme aerodinamiche in essere, non è possibile e non è produttivo fare cambiamenti drastici. Quindi, in una posizione come questa, le decisioni devono essere prese con molta attenzione e saggezza. E dobbiamo essere assolutamente sicuri che siano le decisioni giuste”.

Cosa è possibile fare in questa stagione? Il cambio di concept vero e proprio è una cosa da 2024, quindi cosa potete fare per il 2023 in termini di riduzione del gap con la red bull?

“Credo che non si parli di risultati o di cosa possiamo fare in termini di posizione nel campionato. Parliamo di ciò che possiamo ottenere in termini di maggiori prestazioni della vettura. Il fatto è che non sappiamo quante prestazioni in più possano offrire gli altri. Come ho detto, dato che abbiamo esagerato in modo più conservativo, forse possiamo aggiungere prestazioni alla vettura più velocemente di quanto faremmo in un normale sviluppo. Naturalmente, sappiamo che un cambiamento di concept non è privo di rischi. Ma credo che ora tutti noi sentiamo di avere abbastanza conoscenze e informazioni per dire che non eravamo sulla strada giusta, che gli obiettivi che avevamo fissato durante l'inverno non erano quelli giusti. E dobbiamo cambiare strada il prima possibile. E queste decisioni sono già state prese. E abbiamo già iniziato a lavorare per raggiungerle. Probabilmente da martedì della scorsa settimana. Quanto velocemente questo possa essere portato in macchina, quanto velocemente si tradurrà in prestazioni è un'altra questione”.

Dopo il Bahrain, pensi ancora che la Red Bull vincerà tutte le gare?

“Quando ho rivisto la gara e ho visto che la Red Bull era un secondo più veloce di tutti, e i loro ingegneri dicevano loro di rallentare e gestire il ritmo, è chiaramente un po' preoccupante. Dobbiamo dar loro credito per il lavoro che hanno fatto. Penso che abbiamo riconosciuto alcune cose sulla loro auto che sono molto interessanti e intriganti e che chiaramente stanno funzionando molto bene a loro vantaggio. Naturalmente, in alcune gare potrebbero verificarsi problemi di affidabilità, incidenti o altro. Ma al momento sono in una categoria a sé stante. E credo che l'opinione del paddock sia che anche loro non stiano mostrando tutto il loro potenziale. Stanno trattenendo qualcosa. Quindi sì, non vedo perché non dovrebbero essere la macchina più veloce ogni fine settimana”.