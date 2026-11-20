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Formula 1 Las Vegas

F1 | Russell davanti a Las Vegas, ma il venerdì è stato quasi inutile. Sabato si riparte da zero

La pioggia e le temperature molto basse hanno condizionato le prove libere a Las Vegas. Russell ha chiuso davanti a tutti, ma è lo stesso pilota Mercedes a ridimensionare il risultato, indicando McLaren e Ferrari come riferimenti. La FP3, allora, sarà fondamentale per preparare qualifiche e gara, soprattutto sul fronte della gestione delle gomme.

Roberto Chinchero

Modificato: 20 nov 2026, 07:31

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George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

È molto probabile che le due ore di prove libere disputate sul circuito di Las Vegas siano destinate ad andare in archivio senza lasciare indicazioni particolarmente significative. La pioggia e le temperature molto basse hanno di fatto cancellato il programma di lavoro previsto dalle squadre, costringendo tutti a rinviare alla giornata di sabato le valutazioni più importanti in vista delle qualifiche e della gara.

L'attività in pista è stata limitata sostanzialmente alla seconda sessione, visto che nella FP1 la quantità d'acqua presente sul tracciato ha reso impossibile girare anche con pneumatici full-wet. A complicare ulteriormente lo scenario sono state le temperature: 12 gradi quella ambientale, appena 14 quella dell'asfalto. Condizioni che hanno reso estremamente difficile portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento.

Per favorire il riscaldamento delle gomme da bagnato, Pirelli ha autorizzato le squadre ad aumentare la temperatura delle termocoperte da 40 a 60 gradi, per un periodo massimo di due ore. Una misura straordinaria che ha contribuito a rendere possibile l'attività nella FP2, durante la quale i piloti sono riusciti a passare alle intermedie dopo circa mezz'ora.

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Manuel Eletto

Russell primo, ma è lui stesso a indicare McLaren e Ferrari

La classifica finale ha visto George Russell davanti a tutti, un risultato che il pilota Mercedes ha però invitato a interpretare con cautela. Il britannico ha spiegato come il suo miglior tempo sia arrivato in una fase particolarmente favorevole dell'evoluzione della pista, mentre alcuni degli avversari più competitivi non hanno avuto la stessa opportunità.

“Realisticamente, credo che oggi probabilmente non fossimo i più veloci. La McLaren è apparsa eccezionalmente rapida e anche Charles, a tratti, è stato molto veloce. Noi siamo riusciti a completare il giro nel momento in cui la pista era più asciutta, mentre Norris non ha girato”.

Un'ammissione interessante, soprattutto perché Russell ha evidenziato anche una differenza rispetto alle prestazioni mostrate recentemente dalla Mercedes sul bagnato. “La scorsa settimana, sempre sul bagnato, eravamo molto competitivi, mentre oggi sia io che Kimi eravamo meno incisivi”.

La sensazione è che i valori emersi nella FP2 siano stati influenzati soprattutto dal momento in cui ciascun pilota ha completato il proprio giro veloce. Con una pista in continua evoluzione, il confronto cronometrico ha perso buona parte del suo significato.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

L'incognita è il graining: una FP3 per preparare tutto il weekend

Il problema principale per le squadre non riguarda soltanto la preparazione delle qualifiche. La mancanza di prove sull'asciutto ha impedito di raccogliere informazioni sul comportamento degli pneumatici in configurazione gara, un aspetto particolarmente delicato sul circuito di Las Vegas.

“Domani sarà una giornata molto intensa – ha confermato Russell – scenderemo in pista fin da subito, cercando di completare un long run. Nessuno sa bene come si comporteranno gli pneumatici in termini di graining in vista di domenica. L'anno scorso è bastata una sola sosta, ma l'anno precedente il graining è stato un fattore determinante, rendendo necessarie due soste”.

Il rischio è che le squadre arrivino alla gara con informazioni incomplete su degrado e durata delle mescole. Le temperature basse, abbinate alle caratteristiche del tracciato cittadino, rendono particolarmente delicata la gestione della superficie degli pneumatici, soprattutto nelle prime fasi degli stint. “Ci sono ancora degli interrogativi a cui cerchiamo risposta – ha aggiunto Russell – ma probabilmente non avremo certezze fino al giorno della gara”.

La FP3 assumerà quindi un'importanza insolita. In una sola ora le squadre dovranno verificare il comportamento delle monoposto con gomme slick, valutare il bilanciamento, preparare il giro da qualifica e cercare di completare almeno una simulazione con un quantitativo di carburante significativo.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren veloce, ma Piastri dovrà scontare dieci posizioni

Tra le squadre che hanno lasciato intravedere segnali incoraggianti c'è la McLaren. Oscar Piastri ha chiuso quinto, mentre Lando Norris si è classificato settimo, ma le indicazioni raccolte dalla Mercedes suggeriscono che il potenziale della MCL40 possa essere superiore a quanto racconti la classifica.

Per Piastri la FP2 è stata importante anche per verificare il funzionamento del nuovo motore endotermico e del turbo, sostituiti in vista del weekend. Un intervento che comporterà una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza.

“È stato utile girare nella FP2 con il nuovo motore endotermico e il turbo, in modo da raccogliere quante più informazioni possibili. I primi giri con le intermedie sono stati complicati, ma la macchina è diventata molto più gestibile con il miglioramento delle condizioni e la comparsa di una traiettoria più asciutta”.

Il pilota australiano ha assicurato che la penalità non modificherà l'approccio al weekend, mentre Norris ha sottolineato come la FP3 sarà importante anche per provare alcune novità tecniche. “È un circuito con poco grip e temperature basse, condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia. Domani avremo del lavoro importante da svolgere, soprattutto per provare alcuni nuovi componenti e prepararci alle qualifiche sull'asciutto”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull, Verstappen quasi fermo. Hadjar più soddisfatto

Tra i piloti che hanno girato meno c'è Max Verstappen. La Red Bull aveva inizialmente deciso di non utilizzare le gomme full-wet sulla monoposto dell'olandese, preferendo attendere condizioni migliori. Quando è arrivato il momento di montare le intermedie, una bandiera rossa ha ulteriormente ridotto il tempo a disposizione.

“È stata una giornata piuttosto improduttiva a causa del meteo – ha commentato Verstappen – abbiamo completato soltanto un paio di giri per capire il comportamento della macchina e individuare alcune aree sulle quali concentrarci domani”.

Il direttore tecnico Pierre Waché ha confermato che il quattro volte campione del mondo non era soddisfatto del bilanciamento della monoposto. “Max ha avuto difficoltà con il bilanciamento, quindi abbiamo del lavoro da fare durante la notte. Isack, invece, è piuttosto soddisfatto della macchina. In queste condizioni avere una vettura della quale ci si può fidare è importante, ed è questo l'aspetto più positivo della giornata”.

Hadjar ha confermato le buone sensazioni, spiegando di essersi trovato a proprio agio soprattutto nella seconda sessione, quando le condizioni hanno consentito di utilizzare le intermedie. Il francese ha anche anticipato che proverà nella FP3 un piccolo aggiornamento tecnico, il cui contributo prestazionale dovrebbe essere inferiore al decimo di secondo.

Waché ha infine sottolineato un altro elemento che renderà particolarmente interessante la giornata di sabato: diverse squadre hanno portato aggiornamenti a Las Vegas, ma le condizioni del giovedì hanno impedito di valutarne il reale contributo.

Il risultato è un weekend che, dal punto di vista tecnico, deve ancora cominciare. La FP3 sarà una corsa contro il tempo, con programmi di lavoro inevitabilmente compressi e un'incognita che potrebbe accompagnare le squadre fino alla domenica: il comportamento delle gomme sull'asciutto. In uno scenario del genere, la capacità di adattamento potrebbe contare più delle indicazioni raccolte finora.

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