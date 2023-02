F1 | Russell: "Con la W14 fatichiamo a centro curva"

Carica lettore audio

La Mercedes è sotto esame nei test collettivi di Formula 1 in Bahrain, perché deve riscattare una stagione 2022 nella quale è stata pesantemente penalizzata dal porpoising e dal drag della W13. Problemi che l'hanno relegata al terzo posto nella classifica Costruttori.

I primi feedback di George Russell e Lewis Hamilton sulla nuova monoposto dicono che potrebbe avere un bilanciamento problematico, ma che si tratta di una situazione molto più semplice rispetto ai campanelli d'allarme che erano suonati nel 2022. Entrambi infatti sono convinti che la squadra di Brackley abbia fatto un passo nella direzione giusta.

Russell ha spiegato che l'handling a centro curva è l'aspetto su cui i problemi sono più evidenti, perché la vettura perde aderenza e finisce per sovraccaricare gli pneumatici.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se fosse stato esaudito il suo desiderio di avere una vettura più prevedibile, il pilota britannico ha risposto: "La fase di ingresso è stata migliorata".

"Penso che non sia un segreto, guardando gli onboard, che stiamo un po' faticando con il bilanciamento e che abbiamo qualche problema a centro curva".

"Ma credo che sia una questione più semplice da risolvere rispetto ai problemi che avevamo l'anno scorso. Quindi, anche se abbiamo ancora dei limiti, diciamo che è un buon problema da avere".

"Sicuramente, in termini di feeling, mi sembra che abbiamo fatto un passo nella direzione giusta. Rispetto a 12 mesi fa, le cose stanno andando meglio".

"Quando siamo stati qui l'anno scorso, c'erano molti campanelli d'allarme per quanto riguarda il porpoising. Non eravamo sicuri di come risolvere il problema, eravamo un po' persi".

"Quest'anno le cose sono andate molto meglio, l'affidabilità è stata ottima. Sicuramente ci sono cose che dobbiamo migliorare ma, in generale, siamo dove ci saremmo aspettati di essere in questo periodo dell'anno".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images