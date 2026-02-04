F1 | Russell: "Aston Martin, design straordinario. Ma non è una gara di bellezza"

Lo Shakedown di Barcellona andato in scena a porte chiuse la scorsa settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya ha dato modo a tutti di vedere le forme di 10 monoposto su 11 (all'appello mancava la Williams) e non sono mancati i primi giudizi da parte degli addetti ai lavori su ciò che è stato possibile percepire dal vivo e dalle prime foto scattate e diffuse sul web.

Nel corso della presentazione della Mercedes W17, George Russell non si è solo limitato a fare il punto sulle sue aspettative per la sua stagione e quella del team diretto da Toto Wolff, ma anche sulle squadre che, almeno sulla carta, possono essere le avversarie delle Frecce d'Argento.

Una delle monoposto che ha attirato maggiormente l'attenzione è stata l'Aston Martin AMR26, scesa in pista per la prima volta giovedì sera (facendo solo 4 giri e provocando una bandiera rossa) e prendendo parte all'ultimo giorno di Shakedown con Fernando Alonso al volante.

Tra le soluzioni che hanno colpito tutti, l'attacco delle sospensioni al pilone dell'ala posteriore è andata per la maggiore. Lo stesso Russell è rimasto affascinato da ciò che il gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey ha saputo partorire, ma il pilota della Mercedes non si è certo spaventato dalle soluzioni scelte dal genio di Stratford-upon-Avon.

"Penso che l'Aston Martin sia stata probabilmente la più straordinaria in termini di design. Credo che tutti abbiano guardato la sospensione posteriore, che ovviamente è molto impressionante dal punto di vista estetico".

George Russell, Mercedes W17 Foto di: Mercedes AMG

"Ma non è una competizione di bellezza. È una competizione di velocità in pista. Quindi la gente guarda sempre alla macchina più veloce e la troveremo a Melbourne. Chiunque sia, quella sarà la macchina da cui vorrai prendere ispirazione".

Un altro aspetto interessante, probabilmente anche per i pochi giri fatti in pista, riguarda il fatto che Russell si sia ben guardato dal citare Aston Martin come un team in partita per i primi posti.

A suo avviso, Ferrari, Red Bull e McLaren sembrano essere tutte molto vicine alla Mercedes. Aston Martin dovrà dimostrare qualcosa, ma ha tutto per fare bene ed è per questo che ha meritato comunque una menzione come team di valore.

"Beh, penso che lo scenario migliore per lo sport e anche per i piloti sia quello in cui ci sono diversi piloti e diverse squadre che si danno battaglia. E penso che al momento sembri che Red Bull, McLaren, Ferrari e noi siamo, diciamo, le quattro squadre più vicine tra loro".

"Ma non si può sottovalutare ciò che abbiamo visto dall'Aston Martin e ciò che Adrian ha fatto con quell'auto. Sembra davvero spettacolare. E la Honda negli ultimi anni con la Red Bull ha avuto un ottimo motore. Quindi sappiamo anche di cosa sono capaci".

"Sarebbe fantastico vedere una grande battaglia. Ricordo che era il 2010, credo, quando c'erano le McLaren, Fernando e le Red Bull che lottavano tutte insieme. Questo è lo spirito di questo sport ed è quello che speriamo di vedere quest'anno".