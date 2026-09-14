F1 | Russell alza (quasi) bandiera bianca: “Il titolo? Non penso di essere in lotta”

Australia, 8 marzo. Tutto sembrava apparecchiato per una stagione in discesa per George Russell dopo la prima vittoria dell’anno, conquistata in scioltezza al termine di un duello iniziale con la Ferrari di Charles Leclerc. Sei mesi più tardi, però, il mondiale ha preso tutt’altra direzione, ben lontana da quella sperata dal britannico, ora distante 81 punti in classifica da Andrea Kimi Antonelli.

Da Suzuka in poi, l’italiano si è progressivamente imposto come punto di riferimento per Mercedes, mentre Russell raramente ha ritrovato la scintilla e, anche nelle poche occasioni in cui ha brillato, non è mai riuscito a mostrare una vera supremazia sul compagno di squadra, soprattutto in gara. In qualifica, in alcune tappe, Russell è riuscito a restare davanti, ma senza quella continuità sperata.

Un aspetto che ha pagato anche a Madrid, dove il britannico non è andato oltre il sesto posto, ritrovandosi così costretto a una gara tutta in salita. Considerata la posizione di partenza, Mercedes ha scelto la soluzione più logica: montare la hard e sperare che un episodio favorevole arrivasse al momento giusto. In realtà, quell’episodio è arrivato, ma nel momento sbagliato.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Virtual Safety Car dopo una quindicina di giri ha spinto tutti coloro partiti con la media o la soft a rientrare ai box, mentre chi aveva scelto la hard è rimasto fuori. Tutti, o meglio quasi tutti, perché Mercedes ha deciso di sfruttare la neutralizzazione per richiamare ai box il britannico, sebbene fosse partito proprio con la mescola più dura. Una scelta che, però, non ha pagato.

Prima di tutto, Russell ha abbandonato la mescola di gran lunga migliore per passare sulla media, della quale tutti i piloti si sono lamentati, al punto che speravano di liberarsene il prima possibile. In secondo luogo, montando la media, la Stella lo ha praticamente condannato a una gara a due soste, tanto che nemmeno al box Mercedes credevano fosse possibile arrivare fino in fondo con la mescola a banda gialla.

All’atto pratico, comunque, sarebbe cambiato poco, perché Russell era quinto prima della VSC e quinto è arrivato sotto la bandiera a scacchi. “Credo che la prestazione sia stata molto migliore del risultato di oggi. Penso che il nostro passo fosse tra i più forti di tutti. Quindi, mi tengo stretti questi aspetti positivi. Ma sì, è stato un weekend in cui la qualifica era tutto, in una sorta di effetto Monaco”, ha detto Russell.

“È stato davvero frustrante come tempismo della SC. Speravamo di arrivare fino al giro 40, sapevamo che Kimi e i piloti con le medie e le soft si sarebbero fermati intorno al giro 15, e la Safety Car è uscita al giro 14, quindi…”.

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell aveva iniziato la seconda parte di stagione con un messaggio molto chiaro: per pensare al titolo serviva prima di tutto ritrovare le performance, non semplicemente fare risultato, perché spesso Antonelli in gara ha mostrato un passo decisamente migliore. Tuttavia, proprio alla vigilia di Madrid, il britannico aveva ammesso che, nonostante Zandvoort e Monza fossero state le sue migliori gare dell’anno per sensazioni e prestazioni, Kimi fosse semplicemente più veloce.

George è un pilota intelligente e, soprattutto, molto analitico: sa bene che quando mancano non solo i risultati, ma anche le prestazioni necessarie per battere il proprio compagno di squadra, la rincorsa al mondiale diventa estremamente complessa, costringendolo ad affidarsi alla dea bendata.

“Non dirò che è finita, ma è estremamente improbabile che io sia ancora in questa lotta. Non sto nemmeno pensando di essere in lotta, perché non credo di esserlo. In un certo senso questo mi permette di concentrarmi gara dopo gara e cercare semplicemente di vincerne il più possibile. Quel che sarà, sarà…", ha detto il britannico.

L’obiettivo ora è soprattutto quello di tornare a vincere, perché per presentarsi più forti nel 2027 serve uscire da quel tunnel negativo in cui è entrato in questa stagione, come una sorta di reset. Toto Wolff è convinto che ci sia ancora tanta velocità inespressa e che Russell possa tornare a mostrare quel livello che aveva saputo mettere in campo nella passata stagione: è solo questione di sbloccarla.