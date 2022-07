F1 | Rivoluzione Williams: tradita l'idea Mercedes, segue Red Bull

Carica lettore audio

La Williams affida a Alexander Albon il primo pacchetto evolutivo della FW44, una monoposto che cambia drasticamente volto nel tentativo di abbandonare l’ultimo posto nel mondiale Costruttori, mentre Nicholas Latifi scenderà in pista con la versione standard, permettendo alla squadra di Grove di effettuare delle prove comparative nelle libere del venerdì.

Addirittura la Williams abiura un concetto aerodinamico, orientando le sue scelte in direzione di quanto è stato fatto da Adrian Newey sulla Red Bull RB18, prendendo le distanze dalla Mercedes W13 a pance corte, cortissime.

Le nuove pance della Williams FW44 Photo by: Uncredited Williams FW44: ecco il disegno delle vecchie pance Photo by: Uncredited

Bisogna riconoscere che a Grove non sono stati troppo fortunati, perché l’anno in cui hanno avuto il privilegio di “condividere” alcune idee con la Mercedes, sono incappati nella peggiore freccia d’argento dell’era ibrida e i drastici cambiamenti portati al layout della FW44 indicano che per trovare la via della competitività era necessario cambiare strada.

Williams FW44: il radiatore sul motore è lungo e stretto Photo by: Giorgio Piola

La macchina che porterà al debutto Albon a Silverstone è una versione B a tutti gli effetti: se dobbiamo giudicare dalle forme l’orientamento va chiaramente nella direzione della Red Bull, ma va detto che la Williams ha bocciato il sistema di raffreddamento della FW44 originale che prevedeva due radiatori a… tetto molto grandi montati sopra al motore Mercedes, per permettersi pacchi radianti molto piccoli nella parte più avanzata delle fiancate.

Williams FW44: ecco l'ala posteriore di Silverstone con il comando del DRS in assemblaggio Photo by: Uncredited

La scelta si è rivelata fallimentare sia dal punto di vista aerodinamico con quel cupolone al posto del cofano motore, sia dal punto di vista del rendimento meccanico. Sul 6 cilindri è rimasto un lungo, lunghissimo radiatore che è molto stretto, per rendere più filante l’engine cover, in modo tale da “coprire” molto meno l’alettone posteriore.

Ma la massa radiante mancante in alto è stata trasferita nelle pance che hanno assunto una forma più canonica, ma sempre spiovente. I radiatori sono stati spostati più indietro per cui l’imboccatura delle prese dei radiatori è ora molto alta e stretta in stile Red Bull, con sotto una vistosa svasatura che riprende proprio la RB18.

Dunque è stata rivisto il concetto aerodinamico, ma anche il modo con cui rispettare la ripartizione dei pesi dopo gli importanti spostamenti di masse che, quasi sicuramente, hanno permesso di abbassare il baricentro della vettura a vantaggio di una maggiore guidabilità nei transitori e di un migliore utilizzo degli pneumatici.

Anche il fondo è nuovo e si integra alla diversa circolazione dei flussi che il disegno delle pance ha permesso: i tecnici della Williams hanno voluto allontanare le fiancate dalla ruota anteriore, per evitare che le sue turbolenze possano sporcare l’andamento dei filetti. Insomma nel team diretto da Jost Capito hanno preso atto che insistendo con i concetti Mercedes sarebbero andati a fondo e hanno cambiato coraggiosamente indirizzo. Solo a Brackley insistono su soluzioni che lasciano molti dubbi…