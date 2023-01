F1 | Ristrutturazione FIA: Steve Nielsen nominato direttore sportivo

Carica lettore audio

La FIA ha comunicato oggi una serie di novità riguardanti la struttura che opera in Formula 1. Si tratta di novità significative frutto di una revisione avviata all’inizio del 2022 dal presidente Mohammed Ben Sulayem, il quale come primo passo ha aumentato le risorse finanziarie per poter strutturare un gruppo di lavoro in linea con le crescenti esigenze della Formula 1.

La novità di spicco è l’arrivo nello staff della Federazione Internazionale di Steve Nielsen, nominato direttore sportivo della nuova struttura FIA che si occuperà della Formula 1.

Nielsen vanta una lunga militanza in Formula 1 che lo ha visto passare da Lotus, Tyrrell, Arrown Benetton e AlphaTauri per poi approdare nel 2017 nel dipartimento tecnico creato da Liberty Media.

Nel suo nuovo ruolo in FIA sarà responsabile degli aspetti sportivi, incluso lo sviluppo della ‘race control’ sui campi di gara e del centro operativo remoto, nonché dei futuri aggiornamenti dei regolamenti sportivi.

“Ho trascorso la mia vita professionale lavorando per molti team e organizzazioni in Formula 1 – ha commentato Nielsen - e non vedo l'ora di affrontare un altro nuovo capitolo con la FIA. Vorrei ringraziare sia il Presidente che Stefano Domenicali per la loro fiducia, e apprezzo la portata e l’importanza della sfida che deriva dall'essere uno dei garanti di questo sport”.

Nikolas Tombazis, nuovo direttore dell'area monoposto FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La nomina di Nielsen è solo una delle numerose novità volute dal presidente Ben Sulayem. Nikolas Tombazis, che ha gestito il dipartimento tecnico della FIA in F1 dal 2018, passa ad un ruolo più manageriale ‘Single Seater Director’, ovvero responsabile del mondo delle monoposto. A lui riferiranno Nielsen, il direttore tecnico Tim Goss, il direttore finanziario Federico Lodi e il direttore operativo Francois Sicard.

“Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi per apportare modifiche significative al nostro team di Formula 1 – ha commentato Ben Sulayem – abbiamo voluto creare la struttura giusta con le persone giuste per supervisionare la futura regolamentazione di questo sport. L’obiettivo è quello di supportare e responsabilizzare chi opera all'interno della nostra organizzazione, abbiamo acquisito professionisti che porteranno grande competenza ed esperienza all’interno della FIA, e sono fiducioso che siamo nella migliore posizione possibile per andare avanti insieme ai nostri partner di FOM e ai team di Formula 1”.