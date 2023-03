F1 | Rinnovato l'accordo per il GP d'Austria fino al 2027

Carica lettore audio

La Formula 1 ha rinnovato l'accordo con il promotore del Gran Premio d'Austria per disputare la gara al Red Bull Ring fino al 2027.

Il contratto era in scadenza dopo che l'evento che ha tradizionalmente luogo sul tracciato di Spielberg era tornato nel calendario del circus dal 2014, dunque si andrà avanti per altri quattro anni.

Nel frattempo proseguono i lavori per l'organizzazione dell'edizione di questa stagione, prevista per il fine settimana del 30 giugno–2 luglio, che in programma ha anche la gara Sprint del sabato.

Atmosfera Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il Gran Premio d'Austria riunisce il mix perfetto tra un tracciato impegnativo, gare ad alta velocità ed uno splendido posto per i nostri fan, quindi sono lieto che torneremo al Red Bull Ring almeno fino al 2027 con questo nuovo accordo", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e AD della F1.

"Quest'anno celebreremo il 10° anno dal nostro ritorno a Spielberg, dunque vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in questo rinnovo, in particolare il promotore e la Red Bull, e voglio rendere omaggio a Dietrich Mateschitz per l'amore, la passione e la visione che ha portato alla F1; ha garantito il continuo successo dell'evento e l'enorme entusiasmo per il nostro sport in Austria e nel mondo".

Erich Wolf, Direttore Generale di Projekt Spielberg GmbH & Co KG, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi della speciale collaborazione che abbiamo con la F1 e siamo assolutamente lieti di accogliere la massima classe del motorsport al Red Bull Ring per altri quattro anni. Firmando questo prolungamento del contratto, la serie ha assunto un forte impegno nei confronti dell'Austria, della Stiria e della regione della Murtal".

"Entriamo nel decimo anno della nostra collaborazione con la F1 e vogliamo celebrare questa pietra miliare con tutti i grandi fan di questo sport, ringraziandoli per la loro fedeltà e per l'enorme atmosfera che contribuiscono a generare. Tutti sono invitati a vivere un altro grande weekend di gara a Spielberg nel 2023".