Rilevazioni fonometriche: Leclerc col motore più potente

Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Siamo riusciti ad avere i dati fonometrici registrati ieri a Interlagos durante le qualifiche del GP del Brasile per farci un’idea dei valori che potremo vedere in gara.

La curiosità di tutti sta nello scoprire se la Ferrari vanta una supremazia di potenza oppure no: le rilevazioni hanno detto che Charles Leclerc dispone di una power unit fresca che vale una dozzina di cavalli in più rispetto al motore con cui Sebastian Vettel si è conquistato la prima fila con la SF90.

La Mercedes di Lewis Hamilton, cavallo in più o in meno, è in linea con l’unità del tedesco: il propulsore di Brixworth a San Paolo sta soffrendo l’altitudine a causa dell’aria rarefatta per i 760 metri di Interlagos.

Il motore della freccia d’argento dovrebbe disporre di un compressore più grande, ma i tecnici diretti da Andy Cowell preferiscono soffrire in Messico e Brasile potendo contare sul sistema di sovralimentazione ideale negli altri tracciati.

E il motore Honda del poleman Max Verstappen? Per quanto sia migliorato nella stagione 2019, nell’ultima evoluzione dispone di una quindicina di cavalli in meno di Mercedes, che diventano venticinque dal vertice.

Non stiamo più parlando di cifre importanti per creare grandi differenze nelle prestazioni, anche se in gara certi valori cambiano non solo in funzione dei consumi.

Charles Leclerc, che scatterà dalla 14esima piazza con le gomme gialle per la penalizzazione di dieci posizioni in griglia per l’adozione del motore 4, dispone dunque di un motore non solo fresco, ma forse con una vita più corta, visto che deve sopportare solo due weekend di gara, e con una maggiore disponibilità di giri con una mappatura estrema rispetto a quanto si può permettere Sebastian Vettel.