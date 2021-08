F1: Richard Cregan è il nuovo CEO del GP di Miami

L'ex responsabile del GP di Abu Dhabi e del GP di Russia, Richard Cregan, è stato nominato CEO del GP di Miami come parte di un team di dirigenti con una vasta esperienza nella gestione di eventi di F1.

La notizia indica come il promotore della corsa statunitense sia desideroso di aggiungere un know-how europeo accanto a persone con maggiore esperienza nella gestione delle attività sportive che si svolgono presso lo stadio NFL dei Miami Dolphins dove la pista è attualmente in costruzione.

L'irlandese Cregan ha lavorato come tecnico per Aer Lingus prima di farsi un nome con il Toyota Team Europe a Colonia, passando dal ruolo iniziale di meccanico per poi diventare parte della gestione della squadra sia a Le Mans che in F1.

Nel 2008 ha fatto un passo di lato costruendosi una nuova carriera come consulente per circuiti e promotori di Gran Premi, appoggiato dall'allora boss della F1 Bernie Ecclestone. Il suo primo grande progetto è stato Abu Dhabi.

Successivamente è stato coinvolto negli sforzi per portare la F1 a Las Vegas, e nel mentre ha anche gestito un team di F4 in Medio Oriente.

Altre nomine chiave effettuate dai promotori del Miami GP, con significative esperienze in F1, riguardano il vicepresidente delle operazioni Mark Boyd (Abu Dhabi e Vietnam), il vicepresidente della strategia Ashley Davies (Australia e Vietnam) e il direttore sportivo Andy Beaven (Abu Dhabi).

"Miami è stata una destinazione da sogno per la Formula 1 per molti anni ed è un privilegio accettare il ruolo di CEO", ha detto Cregan. "Lavorare all'interno del mercato più vivace del mondo per lo sport, gli Stati Uniti, e unirmi a un team ancorato al talento di classe mondiale dei Miami Dolphins, mi rende entusiasta del potenziale di ciò che possiamo raggiungere quando daremo il benvenuto alla F1 in Florida nel 2022."

Il managing partner del Miami GP, Tom Garfinkel, ha aggiunto: "Abbiamo standard elevati su ciò che ci aspettiamo di offrire a Miami per i team di F1, i piloti, gli sponsor e i fan. Il primo obiettivo è quello di avere grandi corse e crediamo che stiamo costruendo un circuito che offrirà proprio questo”.

"Siamo fortunati di essere stati in grado di portare qualcuno con l'esperienza di Richard per guidare una squadra selezionata con risultati comprovati nella creazione di circuiti di gara ed esperienze per i fan migliori della categoria".

Il GP inaugurale di Miami dovrebbe disputarsi nel mese di maggio del 2022.