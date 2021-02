F1: Ricciardo visita la McLaren e fa il sedile per la MCL35M

L'ultima giornata e mezza di Daniel Ricciardo è stata all'insegna delle novità. Il pilota australiano, smessi i panni di alfiere del team Renault Sport F1, ha indossato per la prima volta quelli McLaren, team per cui correrà a partire da questa stagione di Formula 1.

Il nativo di Perth, invece di prendere la strada che porta a Enstone, ha imboccato quella per Woking. direzione Paragon. Per la prima volta si è presentato da pilota di punta della squadra britannica, indossando una polo grigia sotto un maglioncino beige.

A dare l'impronta del suo nuovo cammino in Formula 1 un'inconfondibile mascherina arancio papaya, colore che è tornato a distinguere il team fondato da Bruce McLaren nel 1963.

Daniel ha visitato i vari reparti della fabbrica, ma la sua visita non si è limitata solo a prendere confidenza con personale e ambienti della nuova realtà, ma anche per fare il sedile della sua monoposto.

Daniel si è calato nel mock up della MCL35M per apporre la propria impronta su quello che diverrà il suo trono per la stagione 2021 di Formula 1. Immancabili i suoi sorrisi, marchio di fabbrica che da sempre ha presentato in carriera. Questa volta amplificati dalla consapevolezza di approdare in un team in ascesa, che punta a fare ancora meglio rispetto alle ultime - buone - stagioni grazie all'arrivo delle power unit Mercedes.