F1 | Ricciardo: "Tsunoda ha tutto ciò che serve per fare il passo successivo"

Daniel Ricciardo ritiene che il suo compagno di squadra alla Racing Bulls, Yuki Tsunoda, abbia le capacità per avere successo in Formula 1 e crede che il pilota giapponese debba semplicemente dimostrare di essere all'altezza quando gli si presentano le opportunità che contano davvero.



Il giapponese ha dimostrato di essere il punto di riferimento del team di Faenza in questo 2024, la sua quarta stagione in F1, ma è stato messo da parte dalla dirigenza della Red Bull, che ha considerato Liam Lawson e Ricciardo – e non lui – come opzioni per sostituire Sergio Perez. Tuttavia, nelle ultime due stagioni è maturato e ha ottenuto ottimi risultati, nonostante le difficoltà del 2023 per via di una vettura non competitiva.



Ricciardo ora ritiene che Tsunoda sia visto più di buon occhio rispetto al passato, notando la sua crescente maturità e consistenza nel corso del loro anno come compagni di squadra. "Credo che ora stia ricevendo il credito che merita", ha dichiarato Ricciardo in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.



"Probabilmente molte persone pensano ancora al suo primo anno, in cui ha commesso molti errori: sembrava che non riuscisse ad adattarsi davvero alla massima serie e che tutto fosse un po' troppo per lui. Gasly lo batteva costantemente, ma poi ricordo che nella seconda metà dell'anno ha iniziato a fare meglio del francese".



"È sicuramente cresciuto molto negli ultimi due anni. Quindi sì, è veloce. Se lo stimo? Sì, lo stimo. Probabilmente è diventato un po' più consapevole del suo atteggiamento. Penso che stia facendo un ottimo lavoro".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto di: Red Bull Content Pool

Parlando delle prospettive di Tsunoda di concretizzare risultati nel caso in cui avesse una vettura vincente, Ricciardo ha ritenuto difficile prevederlo, ma pensa che il giapponese debba solo sfruttare al meglio le sue capacità. L'australiano ha fatto un paragone con i tentativi di vittoria di Lando Norris nel 2021 e ha sostenuto che il britannico non avesse l'esperienza necessaria per farcela.



"Penso che (Tsunoda) sia cresciuto molto negli ultimi anni e che stia mostrando un ritmo e un'abilità davvero buoni", ha aggiunto. "Credo che ora stia mostrando più consistenza. Non si può sapere cosa succederà quando si passerà al livello successivo e penso anche a Lando a Monza. Io ho vinto, lui era secondo. La gara successiva era in pole position, era in testa. In quel momento però l'esperienza e la compostezza di Lewis (Hamilton) gli hanno permesso di vincere la gara, facendola perdere a Lando. Forse tre anni fa era un po' troppo per lui".

L'australiano ha aggiunto: "Quello che voglio dire è che non puoi sapere, finché non ti trovi in quella posizione, se qualcuno è davvero in grado di vincere. Siamo tutti veloci, ma quando sono tutti al top, c'è chi può ancora prendere decisioni difficili e rimanere calmo. Yuki dovrà dimostrarlo a tempo debito, ma la mia risposta non è certo negativa. Penso che ne abbia le capacità, ma questo dipende da lui".



Gasly, che ha fatto coppia con Tsunoda all'AlphaTauri nel biennio 2021-22, ha compreso la frustrazione del giapponese per essere stato trascurato dalla Red Bull e ha detto di aver offerto al suo ex compagno di scuderia alcuni consigli.



"Ho sempre detto che Yuki è molto veloce. L'ho visto. Lo ha dimostrato nelle ultime due stagioni e continuerà a dimostrarlo", ha detto il francese. "Quindi, ovviamente, può essere piuttosto frustrante. Ma ne ho parlato con lui, ci siamo confrontati e so che vuole di più e sente di meritare di più".



"Mi sono trovato in una posizione simile alla sua in passato e gli ho detto: 'Continua a fare quello che stai facendo, finché sei competitivo, prima o poi ti verrà dato il sedile che meriti'. Ma non è una posizione facile in cui trovarsi. Personalmente, mi sarebbe piaciuto che avesse avuto una chance alla Red Bull, ma non sono Helmut Marko".



Informazioni aggiuntive di Oleg Karpov