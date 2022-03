F1 | Ricciardo torna negativo al COVID. Al GP del Bahrain ci sarà

Carica lettore audio

A due giorni dal via del Mondiale 2022 di Formula 1 arriva un'ottima notizia per la McLaren e per Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è tornato negativo al COVID-19 e potrà prendere parte regolarmente al Gran Premio del Bahrain, che si terrà questo fine settimana sul tracciato di Sakhir.

Ricciardo era stato costretto a saltare interamente l'ultima sessione di test pre-stagionali fatta proprio in Bahrain la scorsa settimana. Sin dal primo giorno aveva avvertito un malessere, poi seguito dalla febbre, che lo aveva portato a cedere i suoi stint di prove al compagno di squadra Lando Norris.

Poche ore dopo questo malessere, Daniel è risultato positivo al COVID-19 ed è stato costretto a saltare tutti e tre i giorni di test. Per lui un vero problema, considerato che arriverà al via della nuova stagione con appena un giorno e mezzo di prove fatto al volante della MCL36.

A poco è servito il lavoro fatto nel filming day svolto a Sakhir poche ore prima del via della seconda sessione di test. In quell'occasione, infatti, ha potuto girare con gomme Pirelli Demo come previsto dal regolamento e solo per 100 chilometri.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

L'annuncio della negatività al COVID-19 di Ricciardo è stato dato dalla McLaren con un breve comunicato apparso sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network.

"McLaren conferma che dopo essere risultato positivo al COVID-19 la scorsa settimana, Daniel è ora tornato negativo dopo un buon numero di tamponi che lo hanno certificato. Per questo sarà già nel paddock domani, pronto per prendere parte al Gran Premio del Bahrain".

"Daniel si è sentito meglio giorno dopo giorno, pur rimanendo isolato per sicurezza e seguendo così i dettami e le regole imposte dal Bahrain sulla quarantena legata alla positività da COVID-19".

McLaren, lo ricordiamo, si era cautelata trovando un accordo con Alpine: qualora Ricciardo non fosse stato disponibile a correre in questo weekend, al suo posto avrebbe girato Oscar Piastri. Questo accordo rimarrà valido per tutta la stagione, dunque se Daniel o Lando Norris dovessero saltare delle gare, Piastri potrà essere preso in considerazione per correre al volante della MCL36.