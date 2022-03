F1 | Ricciardo positivo al Covid, Norris in pista anche domani

Carica lettore audio

Daniel Ricciardo è risultato positivo al COVID-19. A darne conferma è stata la stessa McLaren con un comunicato rilasciato poco fa con il quale ha messo fine alle speculazioni circa lo stato di salute del pilota australiano.

Ricciardo, infatti, non è stato in grado di scendere in pista in Bahrain né nella giornata di ieri né in quella odierna a causa di uno stato influenzale. In entrambe le occasioni è toccato così a Lando Norris portare avanti il lavoro di sviluppo di una MCL36 fermata molte volte da problemi di temperature ai freni anteriori.

Al termine della seconda giornata di prove sul tracciato di Sakhir, la McLaren ha comunicato ufficialmente come Ricciardo sia attualmente positivo.

“McLaren Racing può confermare che Daniel Ricciardo, dopo essere stato male dalla giornata di mercoledì in Bahrain, è risultato positivo al COVID-19” si legge nelle prime righe del comunicato del team di Woking.

La scuderia inglese ha sottolineato poi che il pilota australiano si trova attualmente in isolamento e che le sue condizioni di salute sono in miglioramento e tali da far sperare per la sua partecipazione alla prima gara stagionale.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

“Daniel sta continuando a restare in isolamento in conformità alle regole locali. Sempre secondo questi regolamenti, Daniel potrà tornare in pista in tempo per il Gran Premio del Bahrain della prossima settimana”.

“Daniel sta già iniziando a sentirsi meglio e gli auguriamo un rapido recupero. A seguito di questa situazione possiamo confermare che Lando Norris sarà in pista al volante della MCL36 anche in occasione dell’ultimo giorno di test di domani”.

Norris ha concluso oggi una seconda giornata di test particolarmente complessa con l’ottavo tempo in 1’34’’609. Domani, salvo imprevisti, sulla vettura del campione 2017 della Euro F3 dovrebbero essere installate delle nuove brake duct che potrebbero risolvere i problemi di temperatura ai freni anteriori che hanno rallentato il lavoro di sviluppo della MCL36 in questi due giorni.