F1 | Ricciardo ottimista: "È come se non fossi mai andato via"

Tra i tanti temi del venerdì c'è anche il ritorno di Daniel Ricciardo, il quale ha fatto il proprio debutto sulla AT04 sostituendo Nyck De Vries. L'australiano ha probabilmente affrontato il venerdì più complesso e atipico della stagione, dovendosi scontrare con l'arrivo della pioggia e un format che non ha permesso di girare come e quanto avrebbe voluto.

Come tanti altri piloti, in FP1 l'australiano è stato condizionato dalle condizioni meteo, potendo completare solamente tre giri sulla media, in quella sessione che sarebbe tornata utile per togliere un po' di ruggine e prendere confidenza con la monoposto.

Nel tardo pomeriggio, l'alfiere dell'AlphaTauri ha poi concluso la seconda sessione al quattordicesimo posto, senza cercare il tempo. Infatti, lo stesso Ricciardo ha ammesso che c'è ancora un discreto margine di miglioramento, sostenendo di essere rimasto incoraggiato da come sia andata la sua prima giornata in pista.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"La posizione non è troppo rilevante al momento. Credo che oggi sia stata una giornata dedicata più che altro per me, per capire come mi trovo con la macchina. E tutto mi è sembrato abbastanza familiare".

"Penso che ovviamente ci sia molta attenzione dall'esterno. Ma una volta indossato il casco e salito in macchina, mi è sembrato di non essermene mai andato. Quindi è stato bello".

Come da tradizione, il lavoro di messa a punto in nottata, così come la possibilità di continuare a girare, aiuterà a prendere maggior confidenza e migliorare i tempi in vista della qualifica: "Penso che ci sia ancora qualcosa da fare. E di sicuro ci sono alcune cose che sento già nella macchina su cui possiamo lavorare".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Quindi, al momento, sono abbastanza ottimista. Sembra che anche Yuki [Tsunoda] abbia avuto una buona giornata. Quindi sì, penso che se mettiamo insieme tutti questi aspetti, forse sabato potremo fare bene".

Un'area su cui migliorare è proprio quella della gestione della gomma soft, in particolar modo in termini di warm-up, dato che ogni vettura ha delle richieste specifiche. "Penso che il primo set di gomme medie non sia stato male. Ci stiamo lavorando. Poi, con le soft, sto ancora imparando a mettere insieme un giro".

"In generale, però, credo di aver trovato un buon feeling con la vettura oggi. Ci sono cose su cui devo lavorare, ma non sono troppo preoccupato. E poi alcuni aspetti della vettura su cui possiamo continuare a migliorare".